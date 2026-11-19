Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο από τη σύνοδο κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), στην Κίνα, στο οποίο ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίζεται με κλειστά μάτια, δίνοντας την εντύπωση ότι αποκοιμήθηκε την ώρα που μιλούσε ο Κινέζος Πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ.
Με κλειστά τα μάτια ο Τραμπ κατά την ομιλία του Σι – Αναφορές ότι τον πήρε ο ύπνος (βίντεο)
Βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τον Αμερικανό Πρόεδρο με κλειστά μάτια για περίπου δέκα δευτερόλεπτα, την ώρα που μιλούσε ο Κινέζος ομόλογός του - Το στιγμιότυπο προκάλεσε σχόλια περί υπνηλίας
Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη (19/11), κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της συνόδου στη Σεντζέν, ενώ ο Σι αναφερόταν στη σημασία του ανοικτού εμπορίου και των επενδύσεων.
Σε βίντεο που μετέδωσε το CNN, ο 80χρονος Αμερικανός Πρόεδρος φαίνεται να κρατά τα μάτια του κλειστά για περίπου δέκα δευτερόλεπτα. Σε μεγαλύτερης διάρκειας πλάνα εμφανίζεται να τα κλείνει επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της ομιλίας.
Παρότι οι εικόνες προκάλεσαν σχόλια περί ενδεχόμενης υπνηλίας, δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί από το βίντεο ότι ο Τραμπ πράγματι αποκοιμήθηκε.
Η σύγκριση με τον πρωθυπουργό του Καναδά
Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η εικόνα του Τραμπ αντιπαραβάλλεται με εκείνη του πρωθυπουργού του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος εμφανίζεται να παρακολουθεί την ομιλία και να κρατά σημειώσεις.
Το στιγμιότυπο προκάλεσε αντιδράσεις και επικριτικά σχόλια. Ο Τζορτζ Κόνγουεϊ, γνωστός επικριτής του Αμερικανού Προέδρου, σχολίασε με ειρωνικό τρόπο ότι, παρότι η εικόνα είναι ντροπιαστική, ο κόσμος είναι ασφαλέστερος έτσι.
Embarrassing, yes. But the world is safer this way.— George Conway ⚖️🇺🇸 (@gtconway3d) November 19, 2026
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ καταγράφεται με κλειστά μάτια κατά τη διάρκεια επίσημων εκδηλώσεων. Σε προηγούμενες περιπτώσεις, τόσο ο ίδιος όσο και εκπρόσωποί του είχαν απορρίψει τους ισχυρισμούς ότι κοιμόταν, υποστηρίζοντας ότι απλώς ανοιγόκλεινε τα μάτια του.
Στο επίκεντρο οι διπλωματικές επαφές στην Κίνα
Το περιστατικό καταγράφηκε κατά την ασιατική περιοδεία του Τραμπ, η οποία περιλάμβανε επίσκεψη στις Φιλιππίνες και στη συνέχεια στην Κίνα, όπου συμμετείχε στη σύνοδο APEC.
Η σύνοδος πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19 Νοεμβρίου στη Σεντζέν, με τη συμμετοχή ηγετών από τις οικονομίες της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού και με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τις εμπορικές σχέσεις και την οικονομική συνεργασία.
Πάντως, το στιγμιότυπο με τον Τραμπ να έχει κλειστά τα μάτια ήταν αρκετό για να συγκεντρώσει την προσοχή των διεθνών μέσων ενημέρωσης, την ώρα που οι διπλωματικές επαφές βρίσκονταν σε εξέλιξη.
Πηγές: CNN, South China Morning Post
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