Ακυρώθηκε τελεσίδικα το ένταλμα σύλληψης του επιχειρηματία Σάββα Κάκου από το Ανώτατο Δικαστήριο, σύμφωνα με σημερινή απόφαση, στο πλαίσιο αίτησης για έκδοση προνομιακού εντάλματος Certiorari.
Ανώτατο Δικαστήριο: Ακυρώθηκε τελεσίδικα το ένταλμα σύλληψης του επιχειρηματία Σάββα Κάκου
Ο 62χρονος επιχειρηματίας είχε συλληφθεί τον Ιούλιο του 2026 για υπόθεση δέκα σοβαρών αδικημάτων που φέρονται να διαπράχθηκαν την περίοδο 2022-2024
Ο 62χρονος επιχειρηματίας από τη Λάρνακα είχε συλληφθεί στις 28 Ιουλίου 2026, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά δέκα σοβαρά αδικήματα, τα οποία φέρονται να διαπράχθηκαν κατά την περίοδο 2022-2024.
Ο Κάκος είχε παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας στις 29 Ιουλίου, το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησής του για τέσσερις ημέρες. Μετά την ολοκλήρωση του διατάγματος αφέθηκε ελεύθερος, ενώ οι έρευνες του ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίστηκαν για τη συμπλήρωση της υπόθεσης.
Τα αδικήματα που διερευνώνται αφορούν συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, καταρτισμό εγγράφων χωρίς εξουσία, πλαστογραφία, κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, δόλιες συναλλαγές σε ακίνητη περιουσία που ανήκει σε άλλο, απάτη κατά την πώληση περιουσίας, ψευδείς λογαριασμούς με σκοπό την καταδολίευση από διευθυντή εταιρείας, καταδολίευση πιστωτών και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
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