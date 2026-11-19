Οι δύο ύποπτοι παρουσιάστηκαν ενώπιον του δικαστηρίου χωρίς να εκπροσωπούνται από δικηγόρο, με το δικαστήριο να εκδίδει διάταγμα κράτησής τους για περίοδο οκτώ ημερών.

Τα ευρήματα και η δεύτερη τραυματίας

Η υπόθεση αφορά επίθεση κατά την οποία η 44χρονη εντοπίστηκε νεκρή σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, φέροντας τραύματα στον λαιμό και στο κεφάλι. Δεύτερη γυναίκα εντοπίστηκε αιμόφυρτη στη συμβολή των λεωφόρων Διγενή Ακρίτα και Λάρνακος, με τραύματα στον λαιμό και στην πλάτη.

Η δεύτερη γυναίκα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση. Η κατάθεσή της θεωρείται σημαντική για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Το αντικείμενο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής, παρά τις έρευνες της Αστυνομίας, οι οποίες επεκτάθηκαν και σε κάδους απορριμμάτων της περιοχής.

Παράλληλα, οι ανακριτές αξιολογούν υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, καθώς και τεκμήρια που παραλήφθηκαν από το διαμέρισμα.

Στο πλαίσιο των ερευνών εξετάζεται και το ενδεχόμενο εμπλοκής τρίτου προσώπου, ενώ έχει αναφερθεί ότι το διαμέρισμα λειτουργούσε ως χώρος παροχής υπηρεσιών μασάζ.

Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση φόνου εκ προμελέτης και απόπειρας φόνου.