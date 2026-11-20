Από τις επιχειρήσεις προέκυψαν εννέα συλλήψεις για πρόκληση ανησυχίας σε δημόσιο χώρο, επίθεση εναντίον αστυνομικού, κατοχή αδασμολόγητων προϊόντων καπνού, παράνομη παραμονή στη Δημοκρατία, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης και εκκρεμή δικαστικά εντάλματα προστίμου.

Συνολικά ανακόπηκαν 522 οχήματα και ελέγχθηκαν 684 επιβαίνοντες, ενώ από 23 ελέγχους υποστατικών προέκυψαν δύο καταγγελίες.

Κατά τους τροχονομικούς ελέγχους έγιναν 232 καταγγελίες, εκ των οποίων 107 για υπέρβαση ταχύτητας και έξι για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης. Προέκυψαν επίσης δύο υποθέσεις οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών και έξι διερευνώμενες υποθέσεις τροχαίων παραβάσεων.

Παράλληλα, διενεργήθηκαν 104 έλεγχοι αλκοόλης και πέντε έλεγχοι ναρκωτικών σε οδηγούς, ενώ κατακρατήθηκαν πέντε οχήματα.