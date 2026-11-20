Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο σε περιοχή του Στροβόλου, θέτοντας σε κινητοποίηση την Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Φωτιά σε σταθμευμένο όχημα στον Στρόβολο - Εξετάζονται τα αίτια
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στον Στρόβολο. Η φωτιά κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ Αστυνομία και Πυροσβεστική διενεργούν εξετάσεις για να διαπιστωθούν τα αίτια.
Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία κατέσβησαν τη φωτιά, ενώ τη σκηνή επισκέφθηκαν και μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις.
Η σκηνή αποκλείστηκε, προκειμένου να διενεργηθούν το πρωί εξετάσεις από την Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, με στόχο να εξακριβωθούν τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς.
Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λευκωσίας.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.