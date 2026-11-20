Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία κατέσβησαν τη φωτιά, ενώ τη σκηνή επισκέφθηκαν και μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις.

Η σκηνή αποκλείστηκε, προκειμένου να διενεργηθούν το πρωί εξετάσεις από την Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, με στόχο να εξακριβωθούν τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λευκωσίας.