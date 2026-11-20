Σύμφωνα με την καταγγελία, πολίτης δέχθηκε χθες τηλεφωνική κλήση από ύποπτο άντρα, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι είναι λειτουργός διαδικτυακής πλατφόρμας χρηματοοικονομικών συναλλαγών και πληρωμών.

Με ψευδείς προφάσεις αναφορικά με την ασφάλεια του λογαριασμού που ο πολίτης διατηρεί στη διαδικτυακή πλατφόρμα, ο ύποπτος τον έπεισε να φυλάξει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του, διαδικτυακές εφαρμογές, μέσω των οποίων ο ύποπτος απέκτησε πρόσβαση στον υπολογιστή του. Ακολούθως, ο παραπονούμενος διαπίστωσε ότι είχαν κλαπεί κρυπτονομίσματα αξίας 9,304 ευρώ, από λογαριασμό που διατηρεί σε διαδικτυακή πλατφόρμα.

Με αφορμή τη νέα αυτή καταγγελία, η Αστυνομία συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στο κοινό, επισημαίνοντας ότι η παροχή σε άλλα πρόσωπα, πρόσβασης σε ηλεκτρονικές συσκευές, καθώς και πρόσβαση σε διαδικτυακούς λογαριασμούς, πρέπει να αποφεύγεται, ενώ στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα και τραπεζικών λογαριασμών, πρέπει να προστατεύονται και ουδέποτε να γνωστοποιούνται.

Προτρέπονται οι πολίτες όπως πάντοτε διενεργούν έλεγχο για επαλήθευση των οποιωνδήποτε κλήσεων ή και μηνυμάτων λαμβάνουν. Τέτοιος έλεγχος και επαλήθευση θα πρέπει να γίνεται μέσω των επίσημων και γνωστοποιημένων καναλιών επικοινωνίας, των εμπλεκόμενων οργανισμών.