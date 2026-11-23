Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι επιχειρήσεις είχαν στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού. Οι συλλήψεις αφορούσαν, μεταξύ άλλων, παράνομη κατοχή ναρκωτικών, παράνομη παραμονή στην Κυπριακή Δημοκρατία, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης και οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων ανακόπηκαν για έλεγχο 643 οχήματα και ελέγχθηκαν 826 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Έγιναν επίσης έλεγχοι σε 18 υποστατικά, χωρίς να προκύψει οποιαδήποτε καταγγελία.

Στους τροχονομικούς ελέγχους καταγράφηκαν 397 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις, ενώ διερευνώνται 11 υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Από τις καταγγελίες, οι 247 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Στο πλαίσιο των εξετάσεων κατακρατήθηκαν οκτώ οχήματα.

Πραγματοποιήθηκαν 161 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν καταγγελίες σε βάρος τριών οδηγών. Έγιναν επίσης τέσσερις προκαταρκτικοί έλεγχοι ναρκοτέστ, με ένα θετικό αποτέλεσμα.

Η Αστυνομία αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.