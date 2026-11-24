Σύμφωνα με γραπτή απάντηση του υπουργού Δικαιοσύνης, Κώστα Φυτιρή, σε ερώτηση του βουλευτή Μιχάλη Παρασκευά, η διαδικασία προμήθειας των φορητών καμερών βρίσκεται στο τελικό στάδιο εκπόνησης των τεχνικών προδιαγραφών. Αυτές θα τύχουν επεξεργασίας και ελέγχου από ανεξάρτητο συμβουλευτικό οίκο, ενώ ο προϋπολογισμός θα καθοριστεί στη συνέχεια, στη βάση των οικονομικών δεδομένων και της έρευνας αγοράς. Ακολούθως θα προκηρυχθεί ανοικτός διαγωνισμός. Όπως αναφέρει ο υπουργός, η διαδικασία δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του 2027.

1.700 κάμερες

Ο διαγωνισμός θα αφορά την προμήθεια 1.200 φορητών καμερών σώματος για τους αστυνομικούς και 500 καμερών για τα οχήματα της Αστυνομίας. Στο αντικείμενό του περιλαμβάνονται, επίσης, η δημιουργία της αναγκαίας υποδομής, η προμήθεια λογισμικού, η συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του συστήματος, καθώς και η εκπαίδευση του προσωπικού.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ο εξοπλισμός θα διατεθεί σε όλες τις αστυνομικές υπηρεσίες που καλύπτουν δραστηριότητες οι οποίες εμπίπτουν στις πρόνοιες της νομοθεσίας, όπως οι περιπολίες και οι έρευνες. Παράλληλα, με την προμήθεια του εξοπλισμού θα εκδοθούν οδηγίες σε σχέση με τη λειτουργία του συστήματος. Σε αυτές θα καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι περιπτώσεις στις οποίες οι κάμερες θα ενεργοποιούνται, ο τρόπος καταγραφής περιστατικών μη ενεργοποίησής τους, τα δικαιώματα πρόσβασης στο οπτικοακουστικό υλικό, καθώς και οι διαδικασίες διατήρησης και διαγραφής του.

Όπως διευκρινίζει ο υπουργός στην επιστολή του, οι οδηγίες θα εκδοθούν όταν εξασφαλιστούν οι φορητές κάμερες και αρχίσει η εκπαίδευση του προσωπικού.

Προστασία των αστυνομικών

Η χρήση φορητών καμερών από τους αστυνομικούς αναμένεται αναμφίβολα να αναβαθμίσει την ποιότητα της αστυνόμευσης και να συμβάλει ουσιαστικά στον περιορισμό των ανυπόστατων καταγγελιών πολιτών εναντίον μελών της Αστυνομίας.

Όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία της ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας, ποσοστό άνω του 50% των καταγγελιών που υποβλήθηκαν από πολίτες εναντίον αστυνομικών απορρίφθηκε ως ανυπόστατο. Οι περισσότερες καταγγελίες, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, προέρχονταν είτε από άτομα του υποκόσμου, τα οποία επιδίωκαν να εκδικηθούν αστυνομικούς που αποκάλυψαν τις παράνομες δραστηριότητές τους, είτε από παράτυπους μετανάστες που επιδίωκαν με αυτό τον τρόπο να εξασφαλίσουν παράταση της παραμονής τους στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Δέον να σημειωθεί ότι, από τον Ιούνιο του 2024 βρίσκεται σε ισχύ η νομοθεσία που καθιστά ποινικό αδίκημα την υποβολή ψευδών καταγγελιών εναντίον αστυνομικών ενώπιον της Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.

Η σχετική νομοθεσία ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής κατόπιν πρότασης νόμου του βουλευτή του ΔΗΣΥ Αμμοχώστου, Νίκου Γεωργίου, και προβλέπει τα εξής: «Πρόσωπο το οποίο εν γνώσει του προβαίνει σε ψευδή κατάθεση σε ανακριτή της Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας ή σε πρόσωπο το οποίο διορίζεται από αυτήν αναφορικά ή σε συνάφεια με κατά φαντασία ποινικό ή πειθαρχικό αδίκημα είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €2.000 ή και στις δύο αυτές ποινές».

Προστασία των πολιτών

Η χρήση φορητών καμερών από τους αστυνομικούς, ένστολους και μη, αναμένεται να αποτρέψει και φαινόμενα κατάχρησης εξουσίας σε βάρος πολιτών.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, κατά το έτος 2025, 11 αστυνομικοί που εμπλέκονται σε πέντε διαφορετικές ποινικές υποθέσεις παραπέμφθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης για αδικήματα που αφορούν εξευτελιστική μεταχείριση, παράνομη σύλληψη, επίθεση και κατάχρηση εξουσίας.

Πότε θα ενεργοποιούνται

Με βάση την κείμενη νομοθεσία, οι φορητές κάμερες αστυνομικών θα τίθενται σε λειτουργία στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Κατά τη σύλληψη και/ή έρευνα προσώπου.

Κατά την καταδίωξη οποιουδήποτε προσώπου ή μεταφορικού μέσου.

Κατά την ανακοπή προσώπου ή μεταφορικού μέσου για έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας αυτής, καθώς και για την καταγγελία οποιουδήποτε αδικήματος.

Κατά την είσοδο σε χώρο για έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής αυτής.

Κατά την προσέλευση μελών της Αστυνομίας σε σκηνές διάπραξης αδικήματος.

Κατά τη διαχείριση οχλαγωγιών και μαζικών επεισοδίων βίας.

Κατά τη διεξαγωγή επιχειρήσεων.

Οι φορητές κάμερες που θα χρησιμοποιούνται θα εκπέμπουν φωτεινό σήμα, ώστε να καθίσταται οπτικά αντιληπτή η λειτουργία τους από τους πολίτες. Επιπλέον, οι αστυνομικοί είναι υποχρεωμένοι δια νόμου να ενημερώνουν τους πολίτες, αμέσως μετά την ενεργοποίηση της φορητής κάμερας, ότι βρίσκεται σε λειτουργία και καταγράφει ήχο και εικόνα.

Διαφύλαξη του υλικού

Σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των πολιτών, ο υπουργός διευκρινίζει στην επιστολή του ότι κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να επικοινωνεί γραπτώς με το Αρχηγείο Αστυνομίας ή την αρμόδια αστυνομική υπηρεσία, είτε να προσέρχεται αυτοπροσώπως είτε μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ζητώντας τη διαφύλαξη του καταγεγραμμένου υλικού, εφόσον υπάρχει το απαιτούμενο νομικό υπόβαθρο.

Η δυνατότητα αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε περιπτώσεις καταγγελιών ή δικαστικών διαδικασιών, καθώς το σχετικό υλικό θα αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο. Σύμφωνα με τον κ. Φυτιρή, η ενημέρωση των πολιτών για τη συγκεκριμένη δυνατότητα αναμένεται να γίνει με την εφαρμογή του μέτρου.