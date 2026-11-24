Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι συλλήψεις αφορούσαν, μεταξύ άλλων, αδικήματα παράνομης κατοχής ναρκωτικών, παράνομης παραμονής στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης και οδήγησης με υπερβολική ταχύτητα.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων ανακόπηκαν για έλεγχο 643 οχήματα και ελέγχθηκαν 826 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Παράλληλα, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 18 υποστατικά, χωρίς να προκύψει οποιαδήποτε καταγγελία.

Από τις 397 καταγγελίες για τροχαίες παραβάσεις, οι 247 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ υπό διερεύνηση βρίσκονται άλλες 11 υποθέσεις τροχαίων παραβάσεων. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν οκτώ οχήματα.

Επιπλέον, από τους 161 ελέγχους αλκοόλης που διενεργήθηκαν προέκυψαν τρεις καταγγελίες οδηγών, ενώ από τους τέσσερις προκαταρκτικούς ελέγχους ναρκοτέστ ο ένας έδωσε θετικό αποτέλεσμα.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, οι επιχειρήσεις συνεχίζονται καθημερινά με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία και στοχευμένους ελέγχους, με στόχο την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.