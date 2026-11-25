Σύμφωνα με ανακοίνωση των ΒΒ, η εκστρατεία επικεντρώθηκε στην πρόληψη, την ενημέρωση και την αστυνόμευση και εντάχθηκε σε κοινή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που πραγματοποιείται κάθε Νοέμβριο σε όλη την Ευρώπη. Ορισμένες επιχειρήσεις έγιναν σε συνεργασία με την Αστυνομία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παράλληλα με τους ελέγχους, διοργανώθηκαν παρουσιάσεις και διαλέξεις για θέματα οδικής ασφάλειας σε σχολεία, οργανωμένα σύνολα και άλλες κοινωνικές ομάδες. Τις δράσεις ανέλαβαν εξειδικευμένες ομάδες κοινοτικής αστυνόμευσης της Αστυνομίας των ΒΒ, με στόχο την προώθηση ασφαλέστερης οδικής συμπεριφοράς και την ενημέρωση για τις σοβαρές συνέπειες της επικίνδυνης οδήγησης.

Στις δράσεις συμμετείχαν επίσης η Πυροσβεστική και Διασωστική Υπηρεσία των Βρετανικών Βάσεων και η Υπηρεσία Ασθενοφόρων της Κυπριακής Δημοκρατίας. «Οι εκπρόσωποι των υπηρεσιών μετέφεραν μέσα από την προσωπική τους εμπειρία τις επιπτώσεις που έχουν οι σοβαρές οδικές συγκρούσεις στους εμπλεκομένους, στις οικογένειές τους, αλλά και στους ίδιους τους λειτουργούς που καλούνται να ανταποκριθούν σε τέτοια περιστατικά», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Την περασμένη εβδομάδα δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στους ελέγχους λεωφορείων και βαρέων οχημάτων, καθώς και στην αντιμετώπιση παραβάσεων που συνδέονται με τις πέντε βασικότερες αιτίες θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων: την υπερβολική ταχύτητα, την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών, τη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας και τη μη χρήση προστατευτικού κράνους.

Ο Ανώτερος Υπαστυνόμος Γιώργος Λούης, υπεύθυνος για θέματα τροχαίας στην Αστυνομία των ΒΒ, δήλωσε ότι η Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας αποτελεί σημαντική ευκαιρία «για να υπενθυμίσουμε σε όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου ότι κάθε απόφαση που λαμβάνεται πίσω από το τιμόνι μπορεί να έχει συνέπειες που αλλάζουν τη ζωή».

«Μέσα από τον συνδυασμό ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και αστυνόμευσης, καθώς και τη συνεργασία με τους αρμόδιους εταίρους μας, η Αστυνομία των ΒΒ παραμένει προσηλωμένη στη μείωση των οδικών συγκρούσεων και στην προστασία των κοινοτήτων μας», πρόσθεσε.

Ο κ. Λούης σημείωσε ακόμη ότι, παρόλο που η αστυνόμευση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο, «απώτερος στόχος μας είναι να ενθαρρύνουμε την υιοθέτηση ασφαλέστερων συνηθειών κατά την οδήγηση και να αποτρέπουμε τραγικά περιστατικά».

Πηγή: ΚΥΠΕ