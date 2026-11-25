Οι κανονισμοί προβλέπουν ότι η προϋπηρεσία των επηρεαζομένων θα αναγνωριστεί για σκοπούς μισθολογικής αναβάθμισης στις κλίμακες Α7 και Α8, οι οποίες επεκτείνονται κατά μία προσαύξηση.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης ανέφερε στη συνεδρία ότι, παρά την ανάληψη αυξημένων καθηκόντων μετά τον διορισμό τους ως αστυνομικών και πυροσβεστών, τα συγκεκριμένα μέλη βρέθηκαν σε δυσμενέστερη μισθολογική θέση μετά την αναβάθμιση των κλιμάκων το 2023. Σε ορισμένες περιπτώσεις, είπε, οι οικονομικές απώλειες σε βάθος σταδιοδρομίας θα μπορούσαν να ανέλθουν στις €120.000.

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι, εφόσον εγκριθούν οι κανονισμοί, οι επηρεαζόμενοι θα τοποθετηθούν αναδρομικά στις μισθολογικές κλίμακες που δικαιούνται και θα λάβουν την αντίστοιχη οικονομική διαφορά.

Μετά τη συνεδρία, η πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών και βουλευτής του ΔΗΣΥ, Φωτεινή Τσιρίδου, χαρακτήρισε το θέμα κενό που παρέμεινε από τη μισθολογική αναβάθμιση του 2022-2023.

«Κάποιοι ειδικοί αστυνομικοί αδικήθηκαν», είπε, σημειώνοντας ότι οι κανονισμοί αίρουν την αδικία για τους επηρεαζόμενους αστυνομικούς και πυροσβέστες.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης δήλωσε ότι το ζήτημα πρέπει να διευθετηθεί θετικά για όλους τους επηρεαζόμενους.

«Περιμένουμε τη σαφή απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πληρωθούν αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2023 αυτά που τους οφείλονται και ότι οι κλίμακές τους θα ανατρέξουν επίσης αναδρομικά για σκοπούς της αναβάθμισης», είπε.

Πρόσθεσε ότι ζητούμενο είναι μια αποτελεσματική Αστυνομία, με τους αστυνομικούς προσηλωμένους στα καθήκοντά τους και χωρίς να τους απασχολούν ζητήματα διαβίωσης, μισθολογικά και εργασιακά.

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου ανέφερε ότι, επειδή δεν προσμετρήθηκε ο χρόνος υπηρεσίας των επηρεαζομένων ως Ειδικών Αστυνομικών, έχαναν εισοδήματα και ωφελήματα δεκάδων χιλιάδων ευρώ.

«Έχουμε διασφαλίσει το ζήτημα της αναδρομικότητας και αναμένουμε ότι στην τελευταία Ολομέλεια της χρονιάς θα ψηφιστούν, έτσι ώστε να αποκατασταθούν οι συγκεκριμένοι επηρεαζόμενοι», είπε.

Ο πρόεδρος του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος της Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ, Νίκος Λοϊζίδης, εκτίμησε ότι έχει βρεθεί λύση για τους πρώην Ειδικούς Αστυνομικούς που διορίστηκαν ως αστυνομικοί και πυροσβέστες. Ανέφερε, ωστόσο, ότι αναμένεται ερμηνεία από τη Νομική Υπηρεσία.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου (ΣΑΚ), Άγγελος Νικολάου, χαιρέτισε τις ενέργειες των βουλευτών για να αποσαφηνιστεί το ζήτημα της αναδρομικής καταβολής των χρημάτων στους επηρεαζόμενους.

«Να γνωρίζουν οι συνάδελφοι ότι από την 1η Ιανουαρίου 2023 θα πληρωθούν αναδρομικά και θα ενταχθούν στις κλίμακες στις οποίες δικαιούνται να ενταχθούν», ανέφερε. Σημείωσε ότι το θέμα είχε αναδειχθεί πρώτα από τον ΣΑΚ και ότι ο Σύνδεσμος και η ΠΑΣΥΔΥ είχαν καθοριστικό ρόλο στη μισθολογική αναβάθμιση του 2023.

Υπέρ των κανονισμών τάχθηκαν στη συνεδρία εκπρόσωποι της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της ΠΑΣΥΔΥ, του ΣΑΚ, της Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ και του Συνδέσμου Πυροσβεστών Κύπρου.

Πηγή: ΚΥΠΕ