Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας 55χρονης, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε δρόμο στην επαρχία Λευκωσίας.
Στις φλόγες αυτοκίνητο 55χρονης τα ξημερώματα στη Λευκωσία - Έρευνες για τα αίτια
Φωτογραφία Αρχείου
Από την πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε γύρω στις 4:30 τα ξημερώματα, καταστράφηκε το μπροστινό μέρος του οχήματος, ενώ περαιτέρω εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά τις πρωινές ώρες
Σύμφωνα με την προκαταρκτική ενημέρωση της Αστυνομίας, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4:30 τα ξημερώματα και κατασβέστηκε από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Από τη φωτιά καταστράφηκε το μπροστινό μέρος του οχήματος.
Περαιτέρω εξετάσεις για τη διακρίβωση των αιτίων εκδήλωσης της πυρκαγιάς θα διενεργηθούν κατά τις πρωινές ώρες.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.