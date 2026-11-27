Σύμφωνα με την προκαταρκτική ενημέρωση της Αστυνομίας, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4:30 τα ξημερώματα και κατασβέστηκε από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Από τη φωτιά καταστράφηκε το μπροστινό μέρος του οχήματος.

Περαιτέρω εξετάσεις για τη διακρίβωση των αιτίων εκδήλωσης της πυρκαγιάς θα διενεργηθούν κατά τις πρωινές ώρες.