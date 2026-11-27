Τα παρασκηνιακά ρεπορτάζ του Politico, του Euronews, των Financial Times και του Reuters αποκαλύπτουν το κλίμα που επικράτησε μεταξύ των ευρωπαϊκών αντιπροσωπειών, με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, να βρίσκονται στο επίκεντρο της δυσαρέσκειας.

Ο «κύριος Εκβιασμός»

Ενδεικτικός του κλίματος είναι ο χαρακτηρισμός που χρησιμοποίησε Ευρωπαίος διπλωμάτης, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας στο Politico, για τον Εμανουέλ Μακρόν, τον οποίο αποκάλεσε «Monsieur Chantage», δηλαδή «κύριο Εκβιασμό».

Ο διπλωμάτης κατηγόρησε τον Γάλλο πρόεδρο ότι κρατά ομήρους τις ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις εξαιτίας των εκλογικών εξελίξεων στη χώρα του.

Ο χαρακτηρισμός ήρθε ως αντίδραση στο τελεσίγραφο του Μακρόν ότι, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, δεν θα είναι πλέον σε θέση να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις, για πολιτικούς και δημοκρατικούς λόγους, ενόψει των γαλλικών προεδρικών εκλογών του 2027.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε και η επιλογή του Γάλλου προέδρου να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου ενώ οι εργασίες της Συνόδου βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη. Πρόκειται για μια ασυνήθιστη κίνηση, η οποία, σύμφωνα με το Euronews, εξανέμισε τις πιθανότητες επίτευξης συμβιβασμού στη συγκεκριμένη συνάντηση.

Ορισμένες κυβερνήσεις θεωρούν ότι το Παρίσι χρησιμοποιεί την προοπτική ανάληψης της εξουσίας από τη Μαρίν Λεπέν ως διαπραγματευτικό μοχλό για να αποσπάσει παραχωρήσεις.

Η προσωπική επίθεση στη Λεπέν

Η αντιπαράθεση μεταφέρθηκε και στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό της Γαλλίας, με τον Μακρόν να εξαπολύει από τις Βρυξέλλες προσωπική επίθεση εναντίον της Μαρίν Λεπέν.

Η επικεφαλής της γαλλικής Ακροδεξιάς είχε κατηγορήσει τον Μακρόν και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι επιχειρούν να επισπεύσουν την επίτευξη συμφωνίας, ώστε να στερήσουν από την επόμενη γαλλική κυβέρνηση τη δυνατότητα να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της χώρας.

Ο Μακρόν την κάλεσε να επιδείξει λιγότερη αλαζονεία και περισσότερη ταπεινότητα, υπενθυμίζοντάς της ότι δεν έχει ακόμη εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Όπως σημειώνει το Reuters, η προσωπική επίθεση ήταν ασυνήθιστη για τον Μακρόν, ο οποίος κατά κανόνα αποφεύγει να σχολιάζει τις εσωτερικές πολιτικές αντιπαραθέσεις της Γαλλίας κατά τη διάρκεια ευρωπαϊκών συνόδων.

Η Λεπέν έχει δεσμευθεί να μειώσει κατά το ήμισυ τη γαλλική συνεισφορά στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και να τερματίσει τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, σύμφωνα με τη Le Monde.

Η οργή των επτά και η κατηγορία για εξαγορά

Στο στόχαστρο των επικρίσεων βρέθηκε και ο Αντόνιο Κόστα, ο οποίος επιχείρησε να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών χωρίζοντας τους Ευρωπαίους ηγέτες σε μικρότερες ομάδες.

Η τακτική αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση των επτά χωρών που τάσσονται υπέρ ενός μικρότερου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού: της Γερμανίας, της Ολλανδίας, της Αυστρίας, του Βελγίου, της Δανίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας.

Σύμφωνα με το Politico, οι κυβερνήσεις αυτές εξέλαβαν την πρωτοβουλία Κόστα ως προσπάθεια διάσπασης του κοινού τους μετώπου μέσω της προσφοράς επιμέρους ανταλλαγμάτων σε κάθε χώρα.

Ορισμένες από αυτές αρνήθηκαν τελικά να συμμετάσχουν στις διαβουλεύσεις, προκαλώντας κρίση στη διαπραγματευτική διαδικασία.

Η δυσαρέσκεια ήταν ιδιαίτερα έντονη στη φινλανδική αντιπροσωπεία, ενώ ο Κόστα αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον σχεδιασμό για συνέχιση των εργασιών την Παρασκευή. Είναι χαρακτηριστικό ότι η καταληκτική συνέντευξη Τύπου του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν διήρκεσε μόλις 11 λεπτά.

Η Μελόνι αρνείται να ακολουθήσει τον Μακρόν

Παρά το γεγονός ότι η Γαλλία και η Ιταλία έχουν κοινά συμφέροντα σε σειρά ζητημάτων που αφορούν τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, η Τζόρτζια Μελόνι αρνήθηκε να συνταχθεί με το χρονοδιάγραμμα που έθεσε ο Μακρόν.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός διαμήνυσε ότι δεν δεσμεύεται από προθεσμίες, αλλά από τις προϋποθέσεις που έχει θέσει η κυβέρνησή της, καθιστώντας σαφές ότι δεν πρόκειται να συναινέσει σε μια συμφωνία που δεν εξυπηρετεί τα ιταλικά συμφέροντα.

Ανάλογη στάση τήρησε ο Ολλανδός πρωθυπουργός, Ρομπ Γέτεν, ο οποίος απέρριψε την ανάγκη επίσπευσης των διαπραγματεύσεων.

Το μήνυμα Μητσοτάκη για τον «κάλαθο της ιστορίας»

Αιχμηρή ήταν και η παρέμβαση του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος επέλεξε να τοποθετηθεί δημοσίως μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη οι διαβουλεύσεις.

Ο Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι, εάν συνεχιστούν οι πιέσεις για περαιτέρω περικοπές στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, η έκθεση Ντράγκι και οι υψηλές φιλοδοξίες της για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας μπορούν να καταλήξουν στον «κάλαθο των αχρήστων της ευρωπαϊκής ιστορίας».

Η Αθήνα αντιτίθεται σε νέες περικοπές στα κονδύλια για την Κοινή Αγροτική Πολιτική και την πολιτική συνοχής.

Ο Φίτσο κατηγορεί τον Μερτς

Το χάσμα μεταξύ Παρισιού και Βερολίνου αναδείχθηκε εκ νέου κατά τη διάρκεια της Συνόδου, με τον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς, να επιμένει ότι οι περικοπές στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό πρέπει να είναι ακόμη μεγαλύτερες.

Την ίδια ώρα, ο Μερτς συνέδεσε τη συναίνεση της Γερμανίας για τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό με τη συμμετοχή όλων των κρατών-μελών στη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Η στάση του προκάλεσε την αντίδραση του Σλοβάκου πρωθυπουργού, Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος τον κατηγόρησε για εκβιασμό.

Στο επίκεντρο της διαφωνίας βρίσκεται η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για χορήγηση νέου δανείου ύψους 45 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία για το 2027, εκ των οποίων τα 25 δισ. προορίζονται για στρατιωτικές ανάγκες.

«Πολιτικό θέατρο»

Την εικόνα της Συνόδου συνόψισε Ευρωπαίος διπλωμάτης που μίλησε στο Euronews, κάνοντας λόγο για «πολύ πολιτικό θέατρο», επισημαίνοντας ότι δεν πραγματοποιήθηκαν ουσιαστικές, λεπτομερείς διαπραγματεύσεις.

Ο ίδιος, πάντως, επιχείρησε να δώσει μια περισσότερο αισιόδοξη διάσταση στο αδιέξοδο, υποστηρίζοντας ότι ενίοτε απαιτείται μια αποτυχημένη Σύνοδος Κορυφής για να ακολουθήσει μια επιτυχημένη.

Από την πλευρά του, ο Αντόνιο Κόστα υπεραμύνθηκε των χειρισμών του, υποστηρίζοντας ότι η συνάντηση αποτελούσε αναγκαίο στάδιο της διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Το επόμενο ραντεβού των Ευρωπαίων ηγετών έχει οριστεί για τις 17 και 18 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με τους Financial Times, παραμένουν ανοικτές σημαντικές διαφορές όσον αφορά τις αγροτικές επιδοτήσεις, τις επιστροφές εισφορών προς τους μεγάλους καθαρούς συνεισφορείς και την εισαγωγή νέων ευρωπαϊκών φόρων.

Η επίτευξη συμφωνίας πριν από το τέλος του έτους, όπως επιδιώκουν ο Κόστα και ο Μακρόν, παραμένει αβέβαιη.

Πηγές: Politico / Euronews / Financial Times / Reuters / Le Monde / Associated Press