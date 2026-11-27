Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δύο ανήλικοι, ηλικίας 15 και 13 ετών, έπειτα από έκρηξη κροτίδας στην περιοχή Δασούδι της Πάφου, το βράδυ της Πέμπτης.
Κροτίδα εξερράγη στα χέρια 15χρονου στην Πάφο - Στο νοσοκομείο δύο ανήλικοι
Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνά ο Κεντρικός Αστυνομικός Σταθμός Πάφου.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 8 το βράδυ, όταν η κροτίδα εξερράγη στα χέρια του 15χρονου, ο οποίος βρισκόταν μαζί με τον 13χρονο. Από την έκρηξη, ο 15χρονος υπέστη θλαστικά τραύματα στην αριστερή παλάμη και κρατήθηκε για νοσηλεία στην ορθοπεδική πτέρυγα του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου.
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο 13χρονος, ο οποίος έλαβε εξιτήριο λίγο αργότερα.
Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνά ο Κεντρικός Αστυνομικός Σταθμός Πάφου.
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