Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 8 το βράδυ, όταν η κροτίδα εξερράγη στα χέρια του 15χρονου, ο οποίος βρισκόταν μαζί με τον 13χρονο. Από την έκρηξη, ο 15χρονος υπέστη θλαστικά τραύματα στην αριστερή παλάμη και κρατήθηκε για νοσηλεία στην ορθοπεδική πτέρυγα του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο 13χρονος, ο οποίος έλαβε εξιτήριο λίγο αργότερα.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνά ο Κεντρικός Αστυνομικός Σταθμός Πάφου.