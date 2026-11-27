Έξι συλλήψεις, 173 καταγγελίες για τροχαίες παραβάσεις και κατακράτηση 22 οχημάτων ήταν ο απολογισμός των συντονισμένων επιχειρήσεων της Αστυνομίας που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ολόκληρη την Κύπρο.
Νύχτα σαρωτικών ελέγχων από την Αστυνομία: Έξι συλλήψεις και 173 τροχαίες καταγγελίες σε 24 ώρες
Διενεργήθηκαν επίσης 153 έλεγχοι αλκοόλης, με τέσσερις οδηγούς να καταγγέλλονται. Επιπλέον, δύο από τους τρεις οδηγούς που υποβλήθηκαν σε προκαταρκτικό νάρκοτεστ εντοπίστηκαν θετικοί.
Στο πλαίσιο της ενισχυμένης αστυνόμευσης, μέλη της Δύναμης πραγματοποίησαν οργανωμένες περιπολίες και στοχευμένους ελέγχους σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη εγκληματικών ενεργειών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων συνελήφθησαν έξι πρόσωπα για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων η παράνομη κατοχή διαρρηκτικών εργαλείων και η παράνομη κατοχή επιθετικού οργάνου. Συνολικά ανακόπηκαν για έλεγχο 457 οχήματα και ελέγχθηκαν 621 οδηγοί και επιβάτες. Παράλληλα, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 18 υποστατικά, χωρίς να διαπιστωθούν παραβάσεις που να οδηγήσουν σε καταγγελίες.
Σχεδόν οι μισές καταγγελίες για ταχύτητα
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους τροχονομικούς ελέγχους, από τους οποίους προέκυψαν 173 καταγγελίες και άλλες 23 υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας που βρίσκονται υπό διερεύνηση. Από το σύνολο των καταγγελιών, οι 81 αφορούσαν υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 22 οχήματα.
Διενεργήθηκαν επίσης 153 έλεγχοι αλκοόλης, με τέσσερις οδηγούς να καταγγέλλονται. Επιπλέον, δύο από τους τρεις οδηγούς που υποβλήθηκαν σε προκαταρκτικό νάρκοτεστ εντοπίστηκαν θετικοί.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.