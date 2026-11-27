Στο πλαίσιο της ενισχυμένης αστυνόμευσης, μέλη της Δύναμης πραγματοποίησαν οργανωμένες περιπολίες και στοχευμένους ελέγχους σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη εγκληματικών ενεργειών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων συνελήφθησαν έξι πρόσωπα για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων η παράνομη κατοχή διαρρηκτικών εργαλείων και η παράνομη κατοχή επιθετικού οργάνου. Συνολικά ανακόπηκαν για έλεγχο 457 οχήματα και ελέγχθηκαν 621 οδηγοί και επιβάτες. Παράλληλα, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 18 υποστατικά, χωρίς να διαπιστωθούν παραβάσεις που να οδηγήσουν σε καταγγελίες.

Σχεδόν οι μισές καταγγελίες για ταχύτητα

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους τροχονομικούς ελέγχους, από τους οποίους προέκυψαν 173 καταγγελίες και άλλες 23 υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας που βρίσκονται υπό διερεύνηση. Από το σύνολο των καταγγελιών, οι 81 αφορούσαν υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 22 οχήματα.

Διενεργήθηκαν επίσης 153 έλεγχοι αλκοόλης, με τέσσερις οδηγούς να καταγγέλλονται. Επιπλέον, δύο από τους τρεις οδηγούς που υποβλήθηκαν σε προκαταρκτικό νάρκοτεστ εντοπίστηκαν θετικοί.