Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη 107.6 & 97.6», στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, η κ. Μακρή ανέφερε ότι το επίσημο μέρος του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί στις 12 Δεκεμβρίου και η εκλογική διαδικασία στις 13 Δεκεμβρίου. Παράλληλα, έχουν ολοκληρωθεί τέσσερις επαρχιακές εκλογικές συνδιασκέψεις, ενώ εκκρεμούν εκείνες της Πάφου και της Λευκωσίας, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν εντός του Σαββατοκύριακου.

Δεν διαφοροποιείται η πρόθεσή της να διεκδικήσει την προεδρία

Αναφορικά με το ενδεχόμενο υποβολής υποψηφιότητας από τον Κωστή Ευσταθίου, η κ. Μακρή ανέφερε ότι αυτό θα διαφανεί τη Δευτέρα, υπογραμμίζοντας ότι οποιοσδήποτε επιθυμεί να διεκδικήσει οποιαδήποτε θέση έχει το δικαίωμα να το πράξει.

Όπως εξήγησε, για αυτόν τον λόγο έγινε και η άρση των διαγραφών, ώστε κανείς να μη στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, χαρακτηρίζοντας τα επόμενα πέντε χρόνια ιδιαίτερα δύσκολα και κρίσιμα για την ΕΔΕΚ.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν διαφοροποιείται η πρόθεσή της να διεκδικήσει την προεδρία, σημειώνοντας ότι υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο και όραμα, το οποίο επιθυμεί να συνεχίσει και μετά τη μεταβατική περίοδο.

Κληθείσα να τοποθετηθεί σχετικά με το ενδεχόμενο επιμερισμού της προεδρικής θητείας με τον Κωστή Ευσταθίου, επιβεβαίωσε ότι έγιναν κάποιες συζητήσεις επί του συγκεκριμένου ζητήματος.

«Οι εκλογές είναι υγεία, οι εκλογές είναι δημοκρατία. Οπότε, τα μέλη της ΕΔΕΚ πρέπει να έχουν το δικαίωμα της επιλογής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απορρίπτει τις επικρίσεις για τοποθέτηση δικών της προσώπων

Η μεταβατική πρόεδρος της ΕΔΕΚ χαρακτήρισε τους τελευταίους τρεις μήνες ως μερικούς από τους δυσκολότερους που έχει διανύσει το κόμμα, υποστηρίζοντας ότι χάρη στα άμεσα μέτρα που λήφθηκαν διασφαλίστηκε η βιωσιμότητά του.

Όπως ανέφερε, οι επαρχιακές οργανώσεις ανασυγκροτούνται με τη συμμετοχή ατόμων διαφορετικών ηλικιών και επαγγελμάτων, ενώ υπήρξαν επιστροφές και αξιοποίηση προσώπων. Εκτίμησε, παράλληλα, ότι από τον Δεκέμβριο τα πράγματα θα κυλούν πιο ομαλά.

Απαντώντας στις επικρίσεις περί τοποθέτησης προσώπων της επιλογής της σε θέσεις-κλειδιά, εξέφρασε τη στεναχώρια της, απορρίπτοντας την ύπαρξη πρόθεσης αποκλεισμού οποιουδήποτε μέλους επιθυμεί να προσφέρει στο κόμμα.

«Δεν υπάρχουν δικοί μου, δικοί τους, δικοί του οποιουδήποτε. Το κόμμα δεν είναι άτομα. Το κόμμα είναι η ΕΔΕΚ», σημείωσε.

Από τον Δεκέμβριο οι συζητήσεις για τις προεδρικές – Δεν τίθεται θέμα αποχώρησης από την κυβέρνηση

Σύμφωνα με την κ. Μακρή, μετά το εκλογικό συνέδριο θα εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις για τις προεδρικές εκλογές, ενώ προγραμματίζεται και η διεξαγωγή ιδεολογικοπολιτικού συνεδρίου.

Πρόσθεσε ότι θα επανασυσταθούν οι θεματικές επιτροπές του κόμματος, οι οποίες, όπως ανέφερε, δεν λειτουργούν εδώ και περίπου ενάμιση με δύο χρόνια, με στόχο την παραγωγή πολιτικής για ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία.

Αν και δεν έχει ακόμη αποφασιστεί κατά πόσον το ιδεολογικοπολιτικό συνέδριο θα προηγηθεί της απόφασης για τις προεδρικές εκλογές, η ίδια τάχθηκε υπέρ αυτής της σειράς, σημειώνοντας ότι το ζήτημα θα εξεταστεί από τα νέα συλλογικά όργανα.

Ξεκαθάρισε, παράλληλα, ότι στο παρόν στάδιο δεν τίθεται ζήτημα αποχώρησης της ΕΔΕΚ από την κυβέρνηση, υπενθυμίζοντας ότι η στήριξη του Προέδρου της Δημοκρατίας αποτέλεσε συνεδριακή απόφαση.

Υποστήριξε επίσης ότι, παρά το γεγονός ότι η ΕΔΕΚ δεν διαθέτει υπουργό στην κυβέρνηση, προωθεί πολιτικές και προτάσεις μέσω συναντήσεων με αρμόδιους υπουργούς και πολιτικών παρεμβάσεων.

Προσωρινά τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης

Αναφερόμενη στα 12 μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κ. Μακρή σημείωσε ότι η διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων για οικογένειες με παιδιά και η κλιμάκωση της ενίσχυσης ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών κινούνται στην κατεύθυνση προτάσεων που είχε καταθέσει η ΕΔΕΚ τον Οκτώβριο.

Εισηγήθηκε, ωστόσο, τη διαφοροποίηση του ύψους της οικονομικής ενίσχυσης και βάσει του εισοδήματος κάθε οικογένειας, αντιπαραβάλλοντας τις οικογένειες με εισόδημα 100.000 ευρώ με εκείνες που λαμβάνουν 25.000 ή 30.000 ευρώ.

Ζήτησε επίσης ουσιαστικότερη στήριξη των νέων ζευγαριών, αναφερόμενη στις δυσκολίες εξασφάλισης στεγαστικού δανείου και στους νέους ηλικίας 30 έως 35 ετών που εξακολουθούν να διαμένουν με τους γονείς τους.

Καταλήγοντας, χαρακτήρισε τις περιστασιακές οικονομικές ενισχύσεις ευπρόσδεκτες, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι δεν μπορούν να υποκαταστήσουν μια ολοκληρωμένη και στοχευμένη πολιτική αντιμετώπισης των προβλημάτων της χώρας.

Ακούστε την παρέμβαση της Σοφίας Χριστιδούλου Μακρή στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΟΦΙΑ ΜΑΚΡΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 27-11-2026