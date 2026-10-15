Η καλή ορατότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ασφαλή οδήγηση, ωστόσο οι καιρικές συνθήκες μπορούν να την περιορίσουν σημαντικά. Κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων, οι οδηγοί χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς το βρεγμένο οδόστρωμα και η μειωμένη ορατότητα αυξάνουν τις δυσκολίες στις μετακινήσεις.
Θολώνουν οι καθρέπτες του αυτοκινήτου στη βροχή; Η λειτουργία που μπορεί να σας βοηθήσει
Η συσσώρευση νερού και υγρασίας στους πλευρικούς καθρέπτες μπορεί να δυσκολέψει τις μετακινήσεις υπό βροχή. Δείτε ποια λειτουργία διαθέτουν ορισμένα αυτοκίνητα και τι μπορείτε να κάνετε αν το όχημά σας δεν έχει θερμαινόμενους καθρέπτες
Η βροχή μπορεί να κάνει τους δρόμους ολισθηρούς και να δυσχεράνει την κυκλοφορία, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να κινούνται πιο αργά και να χρειάζεται να διατηρούν ασφαλείς αποστάσεις μεταξύ των οχημάτων. Σε αυτές τις συνθήκες, η δυνατότητα να βλέπουν καθαρά τι συμβαίνει γύρω τους είναι ιδιαίτερα σημαντική.
Ένα από τα σημεία που χρειάζονται προσοχή είναι οι πλευρικοί καθρέπτες, καθώς το νερό που συγκεντρώνεται στην επιφάνειά τους μπορεί να περιορίσει το οπτικό πεδίο του οδηγού. Σε αντίθεση με το μπροστινό και το πίσω παρμπρίζ, οι πλευρικοί καθρέπτες δεν καθαρίζονται από τους υαλοκαθαριστήρες, γεγονός που μπορεί να δυσκολέψει την οδήγηση όταν η βροχή είναι έντονη.
Το κουμπί που μπορεί να βοηθήσει
Σε αρκετά σύγχρονα αυτοκίνητα υπάρχει μια λειτουργία που μπορεί να φανεί χρήσιμη σε αυτές τις περιπτώσεις. Πρόκειται για το κουμπί ξεθαμπώματος του πίσω παρμπρίζ, το οποίο, σε ορισμένα μοντέλα, ενεργοποιεί ταυτόχρονα και τη θέρμανση των πλευρικών καθρεπτών.
Η θέρμανση συμβάλλει στην απομάκρυνση της υγρασίας από τους καθρέπτες, βοηθώντας τον οδηγό να διατηρεί καλύτερη ορατότητα. Ωστόσο, η συγκεκριμένη λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα αυτοκίνητα, καθώς εξαρτάται από τον εξοπλισμό κάθε μοντέλου.
Πώς να περιορίσετε το θάμπωμα
Εάν το αυτοκίνητό σας δεν διαθέτει θερμαινόμενους πλευρικούς καθρέπτες, η τακτική καθαριότητά τους αποτελεί ένα χρήσιμο μέτρο πρόληψης. Η σκόνη και οι ρύποι που συγκεντρώνονται στην επιφάνεια του γυαλιού μπορούν να επιδεινώσουν τα προβλήματα που προκαλεί η υγρασία.
Γι’ αυτό, ο συχνός καθαρισμός των καθρεπτών και η σωστή συντήρησή τους συμβάλλουν στην καλύτερη ορατότητα. Ιδιαίτερα όταν επικρατούν βροχερές συνθήκες, οι οδηγοί θα πρέπει να ελέγχουν ότι οι καθρέπτες τους προσφέρουν επαρκές οπτικό πεδίο πριν ξεκινήσουν τη διαδρομή τους.
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