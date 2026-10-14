Οδήγηση στη βροχή: 7 λάθη που πρέπει να αποφύγετε για να μη βάλετε σε κίνδυνο τη ζωή σας

Πώς πρέπει, λοιπόν, να αντιδράσετε όταν συναντήσετε νερά στον δρόμο;

1. Μειώστε ταχύτητα εγκαίρως

Όταν βρέχει, το οδόστρωμα γίνεται ολισθηρό, ιδιαίτερα στα πρώτα λεπτά της βροχόπτωσης. Μειώστε την ταχύτητα πριν φτάσετε στο σημείο με τα νερά και αποφύγετε τα απότομα φρεναρίσματα ή τις κινήσεις του τιμονιού.

2. Μην επιχειρείτε να διασχίσετε βαθιά νερά

Εάν δεν μπορείτε να εκτιμήσετε το βάθος τους, μην επιχειρήσετε να περάσετε. Ακόμη και σχετικά μικρό βάθος μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον κινητήρα ή στα ηλεκτρικά συστήματα του αυτοκινήτου, ενώ ισχυρά νερά μπορούν να παρασύρουν ένα όχημα. Αναζητήστε ασφαλή εναλλακτική διαδρομή.

3. Αυξήστε την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα

Σε βρεγμένο δρόμο, η απόσταση που χρειάζεται το αυτοκίνητο για να ακινητοποιηθεί είναι μεγαλύτερη. Διατηρήστε μεγαλύτερη απόσταση ασφαλείας, ώστε να έχετε περισσότερο χρόνο αντίδρασης σε περίπτωση που το προπορευόμενο όχημα φρενάρει απότομα.

4. Προσέξτε την υδρολίσθηση

Όταν τα ελαστικά δεν μπορούν να απομακρύνουν αρκετό νερό από το οδόστρωμα, ενδέχεται να χάσουν την επαφή τους με την άσφαλτο. Αν αισθανθείτε ότι το αυτοκίνητο δεν ανταποκρίνεται κανονικά στο τιμόνι, αφήστε σταδιακά το γκάζι, κρατήστε το τιμόνι σταθερό και αποφύγετε το απότομο φρενάρισμα.

5. Μην περνάτε από πλημμυρισμένο δρόμο αν δεν είστε βέβαιοι ότι είναι ασφαλής

Το νερό μπορεί να είναι βαθύτερο απ’ όσο φαίνεται, ενώ η ροή του ενδέχεται να είναι ισχυρότερη από ό,τι εκτιμάτε. Μην ακολουθείτε τυφλά άλλα οχήματα και μην επιχειρείτε να περάσετε από δρόμους που έχουν αποκλειστεί ή όπου η διέλευση δεν είναι ασφαλής.

6. Ελέγξτε ελαστικά, φώτα και υαλοκαθαριστήρες

Η καλή κατάσταση των ελαστικών και το επαρκές πέλμα βοηθούν στην απομάκρυνση του νερού και στη διατήρηση της πρόσφυσης. Παράλληλα, βεβαιωθείτε ότι οι υαλοκαθαριστήρες λειτουργούν σωστά και ότι τα φώτα του αυτοκινήτου είναι σε καλή κατάσταση.

7. Αν το αυτοκίνητο ακινητοποιηθεί μέσα σε νερά, μην επιχειρήσετε να το επανεκκινήσετε

Εάν ο κινητήρας σβήσει ενώ βρίσκεστε μέσα σε νερά, μην προσπαθήσετε να τον θέσετε ξανά σε λειτουργία, καθώς μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζημιά. Εάν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλειά σας, καλέστε τις αρμόδιες υπηρεσίες και ακολουθήστε τις οδηγίες τους.

Το σημαντικότερο: Μην υποτιμάτε τα λιμνάζοντα νερά, ακόμη και σε δρόμους που γνωρίζετε καλά. Εάν η διαδρομή δεν είναι ασφαλής, προτιμήστε να καθυστερήσετε ή να επιλέξετε άλλη πορεία αντί να θέσετε σε κίνδυνο εσάς και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.