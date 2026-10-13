Το «μυστικό» των κινεζικών αυτοκινήτων που αντιγράφουν οι Ευρωπαίοι – Πώς κερδίζουν τη μάχη της αγοράς

Ενώ στους ευρωπαίους κατασκευαστές υπάρχουν διάφορες επιλογές εξοπλισμού, κινητήρα, μεγέθους τροχών, προδιαγραφών εσωτερικού και πακέτων εξοπλισμού, αυτά δεν υπάρχουν στις κινέζικες μάρκες.

Τα κινέζικα αυτοκίνητα βγαίνουν από το εργοστάσιο με το μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου εξοπλισμού να έχει ήδη συμπεριληφθεί από την βασική έκδοση. Προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS), πανοραμικές ηλιοροφές, premium σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας και άλλα, συνδυασμένα σε μία ή δύο εκδόσεις αντί να κατανέμονται σε μια μακρά λίστα επιλογών. Έτσι οι εκδόσεις είναι λίγες και ο καταναλωτής δεν μπερδεύεται, ενώ η πλούσια έκδοση βρίσκεται κοντά στην τιμή της βασικής.

Από την άλλη για τους κατασκευαστές, οι λιγότερες επιλογές σημαίνουν απλούστερες γραμμές παραγωγής, πιο λιτά αποθέματα ανταλλακτικών και πιο προβλέψιμες κατασκευές. Αυτή την πολιτική εφαρμόζει σε μεγάλο βαθμό η BYD η οποία έχει αυξημένες πωλήσεις σε όλο τον κόσμο. Για τους καταναλωτές αυτό σημαίνει μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές, καθώς και στα επίπεδα εξοπλισμού.

Για τους εταιρικούς στόλους, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερο. Μια μικρότερη, τυποποιημένη γκάμα σημαίνει απλούστερη παραγγελία και πιο προβλέψιμη παράδοση, λιγότερες διακυμάνσεις μεταξύ αυτοκινήτων στον ίδιο στόλο και απλούστερο αποτύπωμα ανταλλακτικών και υπηρεσιών. Το «όφελος της απλότητας» των Κινέζων δεν έχει περάσει απαρατήρητο μεταξύ των Αμερικανών, Ευρωπαίων και Ιαπώνων κατασκευαστών. Στην Ευρώπη, η Volkswagen αναφέρει ότι σχεδιάζει να βελτιστοποιήσει την παγκόσμια γκάμα μοντέλων της έως και 50% έως το 2035 και να μειώσει τη συνολική πολυπλοκότητα του προϊόντος. Στην Ιαπωνία, ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Toyota, Kenta Kon, έχει επίσης επισημάνει το κόστος των υπερβολικών προδιαγραφών και των παραλλαγών, ενώ ο ίδιο δήλωσε ότι θα εξετάσει το θέμα.

Στις ΗΠΑ, η Ford ακολουθεί παρόμοια λογική με τη νέα της πλατφόρμα Universal EV, η οποία έχει σχεδιαστεί για να απλοποιεί τη συναρμολόγηση των οχημάτων. Το πρώτο όχημα που θα βασίζεται σε αυτήν θα είναι ένα μεσαίου μεγέθους ηλεκτρικό pickup το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2027.

Εν τω μεταξύ, αυτό το πλεονέκτημα κόστους, σε συνδυασμό με την ταχεία κυκλοφορία μοντέλων, έχει βοηθήσει τους Κινέζους κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού να κερδίσουν ένα μεγαλύτερο μερίδιο της ευρωπαϊκής αγοράς αυτοκινήτων. Σύμφωνα με την JATO Dynamics, ο αριθμός των αυτοκινήτων κινεζικής μάρκας που ταξινομήθηκαν στην Ευρώπη αυξήθηκε από 50.000 μονάδες το 2020 σε σχεδόν 700.000 το 2025, με τις πωλήσεις να προβλέπεται να ξεπεράσουν τα 1,3 εκατομμύρια μονάδες για το 2026, κατανεμημένες σε περισσότερα από 200 διαθέσιμα μοντέλα.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι BYD, MG, Omoda/Jaecoo, Leapmotor και άλλες έχουν κινηθεί γρήγορα για να δημιουργήσουν εταιρικά κανάλια και κανάλια leasing σε αγορές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία και η Νορβηγία, στις τρεις αγορές που σύμφωνα με την JATO, αντιπροσωπεύουν σήμερα περίπου τα τρία τέταρτα των ευρωπαϊκών πωλήσεων των κινεζικών μαρκών, ενώ οι μεγαλύτερες αγορές στόλων οχημάτων όπως η Γερμανία και η Γαλλία παραμένουν σε αρκετά καλά επίπεδα διείσδυσης.

Το σίγουρο είναι ότι οι δυτικοί κατασκευαστές τα τελευταία χρόνια αντιγράφουν το εγχειρίδιο απλότητας των Κινέζων, θέτοντας ως στόχο τα επόμενα χρόνια να μειωθεί το χάσμα μεταξύ Κινέζων και Ευρωπαϊων κατασκευαστών.

Πηγή: ΑΠΕ