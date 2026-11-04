Μην κάνετε αυτά τα λάθη όταν θολώνουν τα τζάμια του αυτοκινήτου – Ο σωστός τρόπος να απομακρύνετε την υγρασία

Μπαίνετε το πρωί στο αυτοκίνητο, βάζετε μπροστά τη μηχανή και, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, το παρμπρίζ αρχίζει να θολώνει. Είναι μια γνώριμη εικόνα για πολλούς οδηγούς, ιδιαίτερα αυτή την εποχή που οι θερμοκρασίες αρχίζουν να πέφτουν και η υγρασία γίνεται πιο αισθητή.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ενοχλητικό. Ένα θολωμένο παρμπρίζ μπορεί να περιορίσει σημαντικά την ορατότητα, καθιστώντας την οδήγηση επικίνδυνη. Ευτυχώς, υπάρχουν απλές κινήσεις που μπορούν να απομακρύνουν γρήγορα την υγρασία και να εμποδίσουν την επανεμφάνισή της.

Γιατί θολώνουν τα τζάμια του αυτοκινήτου;

Το θόλωμα προκαλείται από τη συμπύκνωση των υδρατμών. Όταν ο ζεστός αέρας στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, που περιέχει υγρασία, έρχεται σε επαφή με το ψυχρό τζάμι, οι υδρατμοί μετατρέπονται σε μικροσκοπικές σταγόνες νερού.

Η αναπνοή των επιβατών, τα βρεγμένα ρούχα, οι ομπρέλες και τα υγρά πατάκια αυξάνουν την υγρασία στην καμπίνα, εντείνοντας το φαινόμενο.

Γι' αυτό και το πρόβλημα εμφανίζεται συχνότερα τα κρύα πρωινά, τις βροχερές ημέρες ή όταν στο αυτοκίνητο βρίσκονται πολλοί επιβάτες.

Πώς να ξεθολώσετε γρήγορα το παρμπρίζ

Σύμφωνα με τις οδηγίες της βρετανικής οδικής υπηρεσίας RAC και της αμερικανικής οργάνωσης Consumer Reports, ο αποτελεσματικότερος τρόπος είναι ο συνδυασμός ζεστού αέρα, κλιματισμού και ανανέωσης του αέρα στην καμπίνα.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Ενεργοποιήστε το ξεθάμπωμα του παρμπρίζ. Αναζητήστε το κουμπί με το σύμβολο του μπροστινού τζαμιού και τα βέλη που κατευθύνονται προς τα πάνω. Στα περισσότερα σύγχρονα αυτοκίνητα, η λειτουργία αυτή ρυθμίζει αυτόματα τον αερισμό ώστε να απομακρύνεται γρήγορα η υγρασία. Ανοίξτε το A/C, ακόμη και τον χειμώνα. Παρότι συνδέουμε το κλιματιστικό με το καλοκαίρι, η λειτουργία του συμβάλλει στην αφύγρανση του αέρα. Δεν χρειάζεται να κρυώνετε, καθώς μπορείτε να έχετε ταυτόχρονα ενεργοποιημένο το A/C και επιλεγμένη μια ζεστή θερμοκρασία. Κατευθύνετε τον αέρα προς το παρμπρίζ. Εάν το αυτοκίνητο διαθέτει χειροκίνητες ρυθμίσεις, επιλέξτε την κατεύθυνση του αέρα προς το μπροστινό τζάμι και αυξήστε την ένταση του ανεμιστήρα. Απενεργοποιήστε την ανακύκλωση αέρα. Το κουμπί με το σύμβολο ενός αυτοκινήτου και ενός κυκλικού βέλους διατηρεί τον αέρα μέσα στην καμπίνα. Όταν υπάρχει υγρασία, η παρατεταμένη χρήση του μπορεί να επιδεινώσει το θόλωμα. Προτιμήστε την εισαγωγή φρέσκου αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον. Ανοίξτε ελαφρώς ένα παράθυρο, εάν χρειάζεται. Ειδικά εάν το αυτοκίνητο δεν διαθέτει κλιματισμό, το άνοιγμα ενός παραθύρου για λίγο μπορεί να βοηθήσει στην απομάκρυνση του υγρού αέρα από το εσωτερικό.

Μόλις καθαρίσουν τα τζάμια, μπορείτε να μειώσετε την ένταση του ανεμιστήρα, διατηρώντας επαρκή αερισμό ώστε να μην επανεμφανιστεί το πρόβλημα.

Και τι γίνεται με το πίσω τζάμι;

Για το πίσω παρμπρίζ υπάρχει συνήθως ξεχωριστό κουμπί ξεθαμπώματος, με σύμβολο ένα ορθογώνιο και κυματιστές γραμμές.

Η λειτουργία αυτή ενεργοποιεί τις ηλεκτρικές αντιστάσεις που βρίσκονται ενσωματωμένες στο τζάμι, θερμαίνοντας την επιφάνειά του και απομακρύνοντας την υγρασία.

Σε αρκετά αυτοκίνητα, το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα έπειτα από κάποιο χρονικό διάστημα.

Τα λάθη που πρέπει να αποφεύγετε

Ένα από τα συνηθέστερα λάθη είναι να σκουπίζουμε το παρμπρίζ με το χέρι, το μανίκι ή ένα πρόχειρο πανί.

Παρότι η κίνηση αυτή μπορεί να απομακρύνει προσωρινά την υγρασία, συχνά αφήνει σημάδια και λιπαρά υπολείμματα, τα οποία γίνονται ιδιαίτερα ενοχλητικά όταν αντανακλούν τα φώτα άλλων οχημάτων.

Εξίσου προβληματική είναι η συνεχής χρήση της ανακύκλωσης αέρα όταν τα τζάμια θολώνουν, καθώς περιορίζει την ανανέωση του αέρα στο εσωτερικό.

Εάν το παρμπρίζ είναι παγωμένο εξωτερικά, δεν πρέπει να ρίχνετε καυτό νερό για να λιώσει ο πάγος. Η απότομη μεταβολή της θερμοκρασίας ενδέχεται να προκαλέσει ρωγμές στο τζάμι.

Πώς να αποτρέψετε το θόλωμα

Πέρα από τις σωστές ρυθμίσεις του κλιματισμού, ορισμένες απλές συνήθειες μπορούν να περιορίσουν σημαντικά το πρόβλημα.

Φροντίζετε να καθαρίζετε τακτικά την εσωτερική επιφάνεια των τζαμιών με κατάλληλο καθαριστικό, καθώς η συσσώρευση σκόνης και λιπαρών υπολειμμάτων μπορεί να επιδεινώνει το θόλωμα.

Ελέγχετε επίσης τα πατάκια και τις μοκέτες, ιδιαίτερα μετά από βροχερές ημέρες. Η υγρασία που παραμένει στο εσωτερικό του αυτοκινήτου μπορεί να εξατμιστεί και να καταλήξει στα τζάμια.

Αποφεύγετε να αφήνετε βρεγμένες ομπρέλες, πετσέτες ή ρούχα μέσα στο όχημα, ενώ εάν παρατηρείτε ότι τα τζάμια θολώνουν συνεχώς, ακόμη και με τον αερισμό ενεργοποιημένο, ενδέχεται να χρειάζεται έλεγχος του φίλτρου καμπίνας, του συστήματος κλιματισμού ή για πιθανή εισροή νερού.

Τι σημαίνει όταν το τζάμι θολώνει από την εξωτερική πλευρά;

Δεν εμφανίζεται πάντα το θόλωμα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα όταν υπάρχει αυξημένη υγρασία στην ατμόσφαιρα και το παρμπρίζ είναι πιο κρύο από τον εξωτερικό αέρα, η συμπύκνωση δημιουργείται στην εξωτερική επιφάνεια.

Τότε, οι υαλοκαθαριστήρες μπορούν να απομακρύνουν προσωρινά την υγρασία, ενώ η προσαρμογή της θερμοκρασίας και της κατεύθυνσης του κλιματισμού μπορεί να περιορίσει το φαινόμενο.

Το σημαντικό είναι να εντοπίσετε σε ποια πλευρά βρίσκεται η υγρασία, ώστε να εφαρμόσετε τη σωστή λύση.