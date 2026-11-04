Η Κιμ Καρντάσιαν θέλει να αφήσει πίσω της τα ριάλιτι για τη δικηγορία – Το εμπόδιο που δεν την πτοεί

Μιλώντας στο περιοδικό PEOPLE, κατά την πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν της σειράς «All’s Fair» στη Νέα Υόρκη, η Καρντάσιαν αποκάλυψε ότι εξακολουθεί να σκέφτεται τις εξετάσεις, αλλά δεν θέλει να βιαστεί.

«Σκέφτομαι συνεχώς τις εξετάσεις για τη δικηγορία», ανέφερε, εξηγώντας πως χρειάζεται χρόνο για να προετοιμαστεί κατάλληλα.

«Θα πάρω τον χρόνο μου και θα περιμένω μέχρι να έρθει η κατάλληλη στιγμή, όταν θα έχω λίγο ελεύθερο χρόνο για να μπορέσω να συγκεντρωθώ σε αυτό», δήλωσε.

Το πρόγραμμά της παραμένει ιδιαίτερα απαιτητικό, καθώς, πέρα από τη συμμετοχή της στη σειρά του Ράιαν Μέρφι, ετοιμάζει νέα κινηματογραφική ταινία, συνεχίζει τις εμφανίσεις της στο ριάλιτι «The Kardashians» και μεγαλώνει τα τέσσερα παιδιά της.

Η αποτυχία στις εξετάσεις και η επιμονή της

Η Καρντάσιαν ανακοίνωσε το 2019 την απόφασή της να ακολουθήσει τη δικηγορία, έχοντας ήδη δραστηριοποιηθεί σε υποθέσεις που αφορούσαν τη μεταρρύθμιση του αμερικανικού συστήματος ποινικής δικαιοσύνης.

Ακολούθησε τετραετές πρόγραμμα νομικής εκπαίδευσης μέσω πρακτικής άσκησης σε δικηγορικό γραφείο και τον Ιούλιο του 2025 συμμετείχε στις εξετάσεις για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας στην Καλιφόρνια.

Τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς αποκάλυψε ότι δεν κατάφερε να περάσει, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε κοντά στην επιτυχία.

«Έφτασα τόσο κοντά στο να περάσω τις εξετάσεις και αυτό μου έδωσε ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο», είχε γράψει τότε στο Instagram.

Η προσπάθειά της είχε αρχίσει αρκετά χρόνια νωρίτερα. Το 2021 κατάφερε, με την τέταρτη προσπάθεια, να περάσει τις προκαταρκτικές εξετάσεις νομικής, τονίζοντας τότε ότι η επιτυχία της δεν ήταν εύκολη.

Η επιρροή του πατέρα της και το μέλλον μακριά από τα ριάλιτι

Σημαντικό ρόλο στην απόφασή της να ασχοληθεί με τη δικηγορία διαδραμάτισε ο πατέρας της, Ρόμπερτ Καρντάσιαν, ο οποίος ήταν δικηγόρος και πέθανε το 2003.

Η ίδια έχει δηλώσει ότι πιστεύει πως ο πατέρας της θα ήταν περήφανος για την επιλογή της, αν και πιθανότατα θα ξαφνιαζόταν από την επαγγελματική κατεύθυνση που αποφάσισε να ακολουθήσει.

Τη στήριξή της εξέφρασε και η συμπρωταγωνίστριά της στο «All’s Fair», Σάρα Πόλσον, δηλώνοντας στο PEOPLE: «Θα γίνει εξαιρετική δικηγόρος. Είμαι σίγουρη».

Η Καρντάσιαν έχει αφήσει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να απομακρυνθεί μελλοντικά από την τηλεόραση, προκειμένου να ασχοληθεί αποκλειστικά με τη νομική.

«Ίσως σε δέκα χρόνια να σταματήσω να είμαι η Κιμ Κ. και να γίνω δικηγόρος που αγορεύει στα δικαστήρια», είχε δηλώσει στην εκπομπή «The Graham Norton Show», προσθέτοντας: «Αυτό είναι που πραγματικά θέλω».

Με πληροφορίες από PEOPLE, protothema.gr