Στα κατεχόμενα αναμένεται να μεταβεί την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, με επίκεντρο τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό.
Στα κατεχόμενα την Παρασκευή ο Φιντάν με φόντο τις εξελίξεις στο Κυπριακό
Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Τουφάν Ερχιουρμάν, λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη τριμερή συνάντηση υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.
Σύμφωνα με πληροφορίες της τουρκοκυπριακής ιστοσελίδας Haber Kıbrıs, ο κ. Φιντάν αναμένεται να συναντηθεί με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, προκειμένου να συζητήσουν την υφιστάμενη κατάσταση στο Κυπριακό και τις προοπτικές της διαδικασίας υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.
Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών στα κατεχόμενα μετά την ανάδειξη του Τουφάν Ερχιουρμάν στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας.
Η επίσκεψη προγραμματίζεται σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για επίτευξη προόδου στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και επανεκκίνηση της διαπραγματευτικής διαδικασίας.
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