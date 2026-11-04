Κινηματογραφική καταδίωξη στην Πάφο με προειδοποιητικούς πυροβολισμούς – Εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και προσπάθησε να διαφύγει πεζός

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την Αστυνομία , λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα, μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν σε ανοικτό χώρο στάθμευσης στην κοινότητα Τάλας, σταθμευμένο αυτοκίνητο που είχε δηλωθεί ως κλοπιμαίο, χθες το πρωί.

Την ίδια ώρα, την περιοχή προσέγγισε άλλο αυτοκίνητο, στον οδηγό του οποίου δόθηκε σήμα να σταματήσει για έλεγχο. Ο οδηγός, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι ήταν ο 37χρονος, δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε ταχύτητα, επιχειρώντας να διαφύγει. Σε κάποιο σημείο, ο 37χρονος εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και προσπάθησε να διαφύγει πεζός, ωστόσο συνελήφθη από μέλη της Αστυνομίας.

Κατά την προσπάθεια ανακοπής του οχήματος, έγινε ρίψη προειδοποιητικών πυροβολισμών. Από περαιτέρω εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι ο 37χρονος οδηγούσε το όχημα χωρίς άδεια κυκλοφορίας και χωρίς ασφαλιστική κάλυψη.

Υποβλήθηκε σε προκαταρκτικό έλεγχο αλκοόλης με θετική ένδειξη 69μg, ενώ κατά τον τελικό έλεγχο δεν παρείχε ικανοποιητικό δείγμα εκπνοής. Διερευνώνται μεταξύ άλλων, τα αδικήματα της κλοπής οχήματος, της μη συμμόρφωσης σε σήμα αστυνομικού, της αλόγιστης και επικίνδυνης οδήγησης, της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης, καθώς και της οδήγησης χωρίς άδεια οδηγού και χωρίς ασφαλιστική κάλυψη.

Το ΤΑΕ Πάφου, σε συνεργασία με την Τροχαία Πάφου, συνεχίζει τις εξετάσεις. Λιγότερα