Ουστέλ: «Μοιράζει» ελληνοκυπριακές περιουσίες στα κατεχόμενα με δικαίωμα χρήσης για 49 χρόνια - Ξεκίνησαν οι εργασίες για την μεταφορά φυσικού αερίου από την Τουρκία

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή σε τηλεοπτικό σταθμό στα κατεχόμενα, ο λεγόμενος πρωθυπουργός παρουσίασε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία ως προσπάθεια αντιμετώπισης εκκρεμοτήτων που αφορούν τις περιουσίες οι οποίες παραχωρήθηκαν μετά την τουρκική εισβολή.

Ο Ουστέλ ανέφερε ότι το σχέδιο καταρτίστηκε ύστερα από διαβουλεύσεις διάρκειας περίπου ενός έτους με οργανώσεις εκτοπισμένων Τουρκοκυπρίων και νομικούς. Υποστήριξε, επίσης, ότι η προτεινόμενη ρύθμιση δεν θα επηρεάζει τη λειτουργία της λεγόμενης Επιτροπής Ακίνητης Ιδιοκτησίας.

Το σχέδιο, όπως είπε, καλύπτει τόσο κατοικίες όσο και τεμάχια γης, ενώ έχει αποσταλεί από τις 3 Ιουνίου στη λεγόμενη Γενική Εισαγγελία για γνωμάτευση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει δοθεί απάντηση. Η προτεινόμενη «νομοθεσία» προβλέπει την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης των ακινήτων για 49 χρόνια, το οποίο θα μπορεί να κληρονομείται και να χρησιμοποιείται ως εξασφάλιση για δανεισμό. Η ρύθμιση θα καλύπτει τόσο κατοικίες όσο και τεμάχια γης.

Πρόκειται για εξαγγελία που εγείρει σοβαρά ζητήματα ως προς τα δικαιώματα των νόμιμων ιδιοκτητών, καθώς η δυνατότητα μακροχρόνιας χρήσης, κληρονομικής μεταβίβασης και αξιοποίησης περιουσιών ως εγγύησης για δανεισμό ενδέχεται να δημιουργήσει πρόσθετες περιπλοκές στο ήδη σύνθετο περιουσιακό ζήτημα.

«Κατασκευάζεται το καλώδιο από την Τουρκία»

Ο Ουστέλ αναφέρθηκε εκτενώς και στους ενεργειακούς σχεδιασμούς, υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή υποθαλάσσιου καλωδίου για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από την Τουρκία στα κατεχόμενα. Όπως ισχυρίστηκε, οι μελέτες σκοπιμότητας έχουν ολοκληρωθεί, ενώ ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει δώσει οδηγίες για συνέχιση του έργου.

Κατά τον ίδιο, η κατασκευή του καλωδίου αναμένεται να ολοκληρωθεί σε περίπου ενάμιση χρόνο. Ο λεγόμενος πρωθυπουργός απέδωσε καθυστερήσεις στις αντιδράσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι, επειδή η Τουρκία είναι διασυνδεδεμένη με το ευρωπαϊκό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, προκύπτουν ζητήματα διεθνών εγκρίσεων.

Σχεδιασμοί και για φυσικό αέριο

Ο Ουστέλ υποστήριξε ακόμη ότι έχουν αρχίσει εργασίες για τη μεταφορά φυσικού αερίου από την Τουρκία στα κατεχόμενα μέσω υποθαλάσσιου αγωγού. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, έχει υπογραφεί σχετικό πρωτόκολλο με την Άγκυρα και βρίσκονται σε εξέλιξη μελέτες για τον καθορισμό της διαδρομής του αγωγού.

Υποστήριξε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία επιχειρεί να εμποδίσει το έργο μέσω διεθνών παρεμβάσεων. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι προωθούνται διαδικασίες για δύο μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο, ισχύος 150 μεγαβάτ η καθεμία.

Αναφερόμενος στον λεγόμενο οργανισμό ηλεκτρισμού KIB-TEK, υποστήριξε ότι η διοίκησή του έχει επενδύσει περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια στις ενεργειακές υποδομές, ενώ επτά κινητές γεννήτριες που παραχωρήθηκαν από την Τουρκία έχουν ενταχθεί στο σύστημα.

Σχεδιασμοί με πληθυσμό 490.000

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αναφορές του Ουστέλ στον πληθυσμό των κατεχομένων. Όπως δήλωσε, οι σχεδιασμοί της λεγόμενης κυβέρνησης βασίζονται σε πληθυσμιακή εκτίμηση 490.000 προσώπων, χωρίς να παρουσιάσει στοιχεία νέας απογραφής.

Υποστήριξε ότι η καταγραφή του πληθυσμού θα γίνεται μέσω ψηφιακού συστήματος διευθύνσεων, απορρίπτοντας την ανάγκη διεξαγωγής παραδοσιακής απογραφής. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε σχέδιο επένδυσης περίπου 100 εκατομμυρίων δολαρίων για εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών, με στόχο, όπως είπε, την ολοκλήρωσή του μέσα σε έναν χρόνο.

Υποσχέσεις για 15.000 κατοικίες

Ο λεγόμενος πρωθυπουργός παρουσίασε επίσης σειρά προεκλογικών εξαγγελιών, μεταξύ των οποίων την κατασκευή 15.000 κατοικιών, με τις 5.000 να προορίζονται για νέους.

Ανακοίνωσε ακόμη σχεδιασμούς για φορολογικές απαλλαγές στην αγορά ηλεκτρονικών συσκευών και οχημάτων από νέους, επιδότηση του 50% των εξόδων βρεφονηπιακών σταθμών για εργαζόμενες μητέρες και οικονομική ενίσχυση μη εργαζόμενων μητέρων.

Για την ακρίβεια, ανέφερε ότι προωθείται διαφοροποίηση του επιδόματος τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, ώστε οι χαμηλόμισθοι να λαμβάνουν μεγαλύτερη ενίσχυση από τους υψηλόμισθους.

Ο Ουστέλ εμφανίστηκε βέβαιος ότι το UBP θα εξασφαλίσει την πρώτη θέση στις «εκλογές» της 6ης Δεκεμβρίου και θα σχηματίσει τη νέα λεγόμενη κυβέρνηση, παρουσιάζοντας τις εξαγγελίες του ως πρόγραμμα για την επόμενη πενταετία.