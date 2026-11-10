Είστε έτοιμοι για το χειμώνα: Οι 6 βασικοί έλεγχοι που πρέπει να κάνετε στο αυτοκίνητο πριν πέσει η θερμοκρασία

Ο τύπος των ελαστικών παίζει σημαντικό ρόλο. Παρά το γεγονός πως στις πόλεις οι θερμοκρασίες είναι πιο ήπιες, η καλύτερη επιλογή για τον χειμώνα είναι τα ελαστικά all seasons. Για όσους κινούνται σε ορεινές περιοχές με χιόνι, τα χειμερινά ελαστικά αποτελούν αναγκαία επιλογή. Ήδη οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές και χρειάζεται μεγάλη προσοχή στις μετακινήσεις, κυρίως το βράδυ. Ακόμα και αν ο οδηγός δεν σκέφτεται την αλλαγή των ελαστικών, οφείλει να κάνει έναν έλεγχο για να δει σε τι κατάσταση βρίσκονται και ποια είναι η ημερομηνία λήξης τους. Όσο για τον έλεγχο της πίεσης των ελαστικών αυτή θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

Μετά το καλοκαίρι συνιστάται να γίνεται αλλαγή των υαλοκαθαριστήρων, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και η ηλιακή ακτινοβολία τους έχουν αλλοιώσει σε μεγάλο βαθμό. Στατιστικά τον χειμώνα έχουμε περισσότερες και πιο έντονες βροχοπτώσεις, οπότε η καλή ορατότητα είναι απαραίτητη.

Τους χειμερινούς μήνες έχουμε πολύ μικρή ημέρα, άρα γίνεται μεγαλύτερη χρήση του φωτισμού. Κάνουμε έλεγχο να δούμε αν οι λάμπες στα μπροστά και στα πίσω φανάρια λειτουργούν και είναι καλά ρυθμισμένες . Επιπλέον, αν θέλουμε κάνουμε και ένα ξεθάμπωμα φαναριών, ειδικά αν έχουμε παλιό αυτοκίνητο, θα βοηθήσει στην αποτελεσματικότητα των φωτιστικών σωμάτων.

Η καλή λειτουργία του κλιματισμού δεν είναι απαραίτητη μόνο το καλοκαίρι, αλλά και τον χειμώνα. Οι σταθερά χαμηλές θερμοκρασίες τον χειμώνα, απαιτούν τη χρήση κλιματισμού για να ξεθολώνουν τα τζάμια μας, ειδικά τα πρωινά και τα βράδια.

Ο ακραίες θερμοκρασίες φέρνουν στα όριά της την μπαταρία. Εάν, λοιπόν, έχουμε μία παλιά μπαταρία, είναι πιθανό μία μέρα με κρύο να διαπιστώσουμε πως δεν θα μπορέσει να θέσει σε λειτουργία τον κινητήρα του αυτοκινήτου. Μία φόρτιση πιθανόν δεν θα λύσει το πρόβλημα, οπότε θα πρέπει να αλλαχθεί. Πρώτα θα πρέπει να γίνει έλεγχος της κατάστασης, ώστε να διαπιστωθεί ότι χρίζει αντικατάστασης.

Τέλος, καθώς τα τελευταία χρόνια τα καιρικά φαινόμενα είναι ακραία, βλέπουμε συχνά χαλαζοπτώσεις Το βάρος και η ταχύτητά του χαλαζιού μπορούν να δημιουργήσουν ζημιές στο παρμπρίζ. Κρίνεται αναγκαίο να κοιτάξουμε προσεκτικά τα τζάμια του αυτοκινήτου, συμπεριλαμβανομένης και της ηλιοροφής εάν υπάρχει, για πιθανά ραγίσματα. Εάν εντοπίσουμε κάτι ύποπτο, η αλλαγή θα πρέπει να γίνει άμεσα για την ασφάλειά μας, γιατί όσο περνάει ο χρόνος το πρόβλημα θα μεγαλώνει.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ