«Φουλάρουν» οι δρόμοι: Πάνω από 48.000 νέα οχήματα στους δρόμους το 2026

Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 9,3%, στις 38.006 από 34.782. Από αυτά, 11.640 (30,6%) ήταν καινούρια και 26.366 (69,4%) μεταχειρισμένα. Αντίθετα, οι εγγραφές αυτοκινήτων ενοικίασης μειώθηκαν κατά 18,8%, από 4.866 σε 3.953.

Στα επιβατηγά αυτοκίνητα σαλούν, το μερίδιο των βενζινοκίνητων οχημάτων υποχώρησε στο 34,1% από 42,5% την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Μείωση σημειώθηκε επίσης στο μερίδιο των πετρελαιοκίνητων, από 8,6% σε 7,9%, και των ηλεκτροκίνητων, από 4,8% σε 4,2%. Αντίθετα, το μερίδιο των υβριδικών αυξήθηκε από 44,1% σε 53,8%.

Οι εγγραφές λεωφορείων ανήλθαν σε 210, έναντι 167 την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025. Τα οχήματα μεταφοράς φορτίου αυξήθηκαν κατά 8,3%, στις 5.569 από 5.142. Οι εγγραφές ελαφρών φορτηγών αυξήθηκαν κατά 6,5%, στις 4.379, των ελκυστήρων δρόμου (ρυμουλκών) κατά 10,6%, στους 220, των βαρέων φορτηγών κατά 15,8%, στα 688, και των οχημάτων ενοικίασης κατά 18,5%, στα 282.

Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων κάτω των 50 κ.εκ. μειώθηκαν σε 120 από 190 την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Οι μοτοσικλέτες άνω των 50 κ.εκ. αυξήθηκαν κατά 4,4%, στις 4.090 από 3.916.

Τον Οκτώβριο του 2026, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 4.734, σημειώνοντας αύξηση 4,7% σε σύγκριση με τις 4.520 τον Οκτώβριο του 2025. Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 11,4%, στις 3.850 από 3.457.

Πηγή: ΚΥΠΕ