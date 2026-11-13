Φαξ, τηλέφωνα και Bluetooth: Πώς οι εταιρείες αντιμετώπισαν το blackout της Microsoft

Η παρατεταμένη διακοπή, που έπληξε επίσης τα Microsoft Teams και Copilot, επηρέασε τη λειτουργία ορισμένων εκ των μεγαλύτερων οργανισμών και εταιρειών παγκοσμίως, από τράπεζες και επενδυτικές επιχειρήσεις έως ναυτιλιακές.

Την ώρα που οι περισσότεροι αναφέρουν ότι τα βασικά συστήματά τους εξακολουθούν να λειτουργούν, οι συναλλαγές και οι διοικητικές εργασίες επιβραδύνθηκαν σε ορισμένες περιπτώσεις - μια ακόμη υπενθύμιση του πόσο μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου, των δημόσιων υπηρεσιών και των επικοινωνιών βασίζεται σε ελάχιστους παρόχους τεχνολογίας.

«Η πίεση αυξάνεται για επενδύσεις σε σχέδια έκτακτης ανάγκης και για τη δοκιμή του κατά πόσο τα εναλλακτικά συστήματα λειτουργούν πραγματικά όταν χρειαστεί», δήλωσε ο αναλυτής της PP Foresight, Πάολο Πεσκατόρε, προσθέτοντας ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν πολλαπλούς παρόχους για κρίσιμες υπηρεσίες, όπως οι επικοινωνίες και η αποθήκευση δεδομένων.

Η Microsoft, η οποία αναφέρει στον ιστότοπό της ότι περισσότεροι από 430 εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της ολόκληρο τον χρόνο, έκανε λόγο για προβλήματα στους διακομιστές (server) επισημαίνοντας πως δεν είναι ενήμερη σχετικά με οποιαδήποτε κακόβουλη δραστηριότητα.

Η διαταραχή αυτή σημειώνεται λίγες μόλις εβδομάδες μετά τις επιθέσεις στα βιομηχανικά συστήματα που διατηρούν τα τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ σε χαμηλή θερμοκρασία. Όπω σημειώνει το Ρόιτερς, αναδεικνύει, επίσης, πώς ένα και μόνο σημείο αστοχίας, είτε πρόκειται για τεχνική βλάβη, κυβερνοεπίθεση ή ακόμη και ακραίο καιρικό φαινόμενο, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.

Στην πιο πρόσφατη ενημέρωσή της σήμερα, η Microsoft ανέφερε ότι καταγράφει ενδείξεις σταθεροποίησης, μετά την ευρύτερη εφαρμογή διορθωτικών μέτρων, με στόχο τη μόνιμη αποκατάσταση των υπηρεσιών.

Ο ευρωπαϊκός διαχειριστής χρηματιστηριακών αγορών Euronext, ο οποίος λειτουργεί χρηματιστήρια μεταξύ άλλων στο Παρίσι, τις Βρυξέλλες, τη Λισαβόνα, το Άμστερνταμ και το Μιλάνο, κάλεσε τις εισηγμένες εταιρείες να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά μαζί του.

«Διασφαλίσαμε ότι η ομάδα διαθέτει επαρκή δυναμικότητα προκειμένου να διαχειριστεί την κατάσταση και να αντιμετωπίσει τον επιπρόσθετο όγκο εργασίας», ανέφερε ένας εκπρόσωπος Τύπου, προσθέτοντας πως το Euronext επαληθεύει την ταυτότητα όσων τηλεφωνούν προκειμένου να προστατεύσει την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα.

Η Aviva, η οποία ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα την σήμερα, δήλωσε ότι είχε θέσει σε εφαρμογή σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, μεταξύ άλλων την αποστολή εναλλακτικών τηλεφωνικών αριθμών για τις τηλεδιασκέψεις παρουσίασης οικονομικών αποτελεσμάτων, καθώς και τη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth για τη μεταφορά καταχωρήσεων, καθώς το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) δεν λειτουργούσε.

Η βρετανική ασφαλιστική εταιρεία είχε πραγματοποιήσει, περίπου δύο εβδομάδες νωρίτερα, δοκιμή αντιμετώπισης μιας διακοπής λειτουργίας αντίστοιχης έκτασης στα πλέον κρίσιμα τεχνολογικά της συστήματα, δήλωσε στο Reuters η διευθύνουσα σύμβουλος Αμάντα Μπλανκ.

Ο ναυτιλιακός όμιλος Maersk ζήτησε από τους πελάτες του να επικοινωνούν τηλεφωνικά μαζί του για κάθε επείγον ζήτημα, ενώ τους συνέστησε να επιβεβαιώνουν με τον τοπικό εκπρόσωπο της εταιρείας οποιαδήποτε απροσδόκητη επικοινωνία σχετικά με τη διακοπή λειτουργίας.

Τα φαξ επέστρεψαν στην Ταϊπέι

Στην Ταϊβάν, η διακοπή λειτουργίας προκάλεσε προβλήματα στη διαχείριση κεφαλαίων σε χρηματιστηριακές εταιρείες, εταιρείες ασφαλειών ζωής και επενδυτικών κεφαλαίων, ανέφεραν πρόσωπα με γνώση της κατάστασης.

Σε έναν άλλον χρηματοοικονομικό όμιλο, συναλλαγές όπως αγορές και πωλήσεις βραχυπρόθεσμων τίτλων -οι οποίες υπό κανονικές συνθήκες επιβεβαιώνονται μέσω email- χρειάστηκε να επιβεβαιωθούν αντ' αυτού μέσω φαξ, είπε ένα από αυτά τα πρόσωπα.

Οι ξένες τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ταϊβάν επλήγησαν ιδιαίτερα, δήλωσε ένας χρηματιστής, καθώς μεγάλο μέρος των δεδομένων τους αποστέλλεται μέσω email στα κεντρικά γραφεία τους στο εξωτερικό, χρησιμοποιώντας τα συστήματα της Microsoft.

Στη Βρετανία, οι HSBC και Barclays ενεργοποίησαν εσωτερικές ομάδες διαχείρισης περιστατικών προκειμένου να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο, είπαν στο Ρόιτερς πρόσωπα εντός των τραπεζών.

Η HSBC υπενθύμισε στο προσωπικό να μην χρησιμοποιεί μη εξουσιοδοτημένους διαύλους, όπως το προσωπικό email ή το WhatsApp για να παρακάμψουν τη διακοπή της λειτουργίας, ανέφερε ένα πρόσωπο.

Η Κέιτλιν Ίτζεν, από την εταιρεία διαχείρισης κινδύνων Control Risks, δήλωσε ότι οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις διαθέτουν συνήθως σχέδια έκτακτης ανάγκης, ωστόσο η αιφνίδια διακοπή λειτουργίας βασικών υπηρεσιών εξακολουθεί να αποτελεί ένα «καμπανάκι».

«Για πολλές επιχειρήσεις, το σημερινό πρωινό ήταν πιθανότατα χαοτικό, καθώς προσπαθούσαν να βρουν ακόμη και τον τρόπο να επικοινωνήσουν με τους ανθρώπους τους», επισήμανε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ