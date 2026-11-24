Συγκεκριμένα, το Nissan Juke προσφέρεται από €19.900, ενώ το μεγαλύτερο Nissan Qashqai διατίθεται από €25.900. Πρόκειται για δύο διαφορετικές προτάσεις στην κατηγορία των SUV, οι οποίες απευθύνονται σε οδηγούς με διαφορετικές ανάγκες, αλλά μοιράζονται τη χαρακτηριστική σχεδιαστική ταυτότητα της ιαπωνικής μάρκας και την έμφαση στην καθημερινή πρακτικότητα.

Nissan Juke

Nissan Juke

Το Nissan Juke έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μικρά crossover, χάρη στις τολμηρές γραμμές και τη δυναμική του εμφάνιση. Η σχεδίασή του παραπέμπει σε coupe, με ιδιαίτερες λεπτομέρειες που του προσδίδουν ξεχωριστή προσωπικότητα. Οι συμπαγείς διαστάσεις το καθιστούν ενδιαφέρουσα επιλογή για τις καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη, ενώ η υπερυψωμένη θέση οδήγησης ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις πολλών αγοραστών SUV. Με τιμή €19.900 και αυτόματο κιβώτιο, το Nissan Juke απευθύνεται ιδιαίτερα σε όσους αναζητούν ένα σύγχρονο αυτοκίνητο με έντονο χαρακτήρα, χωρίς να χρειάζεται να κινηθούν σε υψηλότερη κατηγορία τιμής.

Nissan Qashqai

Nissan Qashqai

Από την άλλη πλευρά, το Nissan Qashqai παραμένει μία από τις σημαντικότερες παρουσίες στην κατηγορία των οικογενειακών SUV. Με σύγχρονη σχεδίαση, ευρύχωρο χαρακτήρα και τεχνολογίες που αποσκοπούν στην άνεση και στην ασφάλεια, απευθύνεται σε οικογένειες αλλά και σε οδηγούς που πραγματοποιούν συχνά μεγαλύτερες διαδρομές. Η τιμή των €25.900 για αυτόματη έκδοση τοποθετεί το μοντέλο στο επίκεντρο της νέας εμπορικής πρότασης του Ομίλου Πηλακούτα.

Κοινό στοιχείο των δύο μοντέλων είναι η επταετής εγγύηση, η οποία προσθέτει ένα σημαντικό επιχείρημα στην απόφαση αγοράς, αλλά και η άμεση παράδοση. Η τελευταία αποτελεί ουσιαστικό πλεονέκτημα για όσους δεν επιθυμούν μεγάλη αναμονή μέχρι την παραλαβή του νέου τους αυτοκινήτου.

Και τα δύο δημοφιλεί μοντέλα μπορείτε να τα δείτε και να τα οδηγήσετε από τους εκθεσιακούς χώρους του Ομίλου Πηλακούτα σε όλες τις πόλεις. Η προσφορά Nissan Bonus Days ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.