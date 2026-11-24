Τη μόνιμη απαγόρευση της διάθεσης κινεζικών αυτοκινήτων στην αμερικανική αγορά ζητά από το Κογκρέσο το εργατικό συνδικάτο Teamsters, το οποίο αριθμεί 1,3 εκατομμύρια μέλη, καλώντας τους νομοθέτες να εγκρίνουν τη σχετική νομοθεσία πριν από την ολοκλήρωση των εργασιών του Κογκρέσου τον Δεκέμβριο.
ΗΠΑ: Κλείνουν την πόρτα στην κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία;
Την επίσπευση της ψήφισης της νομοθεσίας ζητά ένα από τα μεγαλύτερα εργατικά συνδικάτα των ΗΠΑ, επικαλούμενο κινδύνους για την ασφάλεια των δεδομένων και την ανταγωνιστικότητα της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας.
Σύμφωνα με το Reuters, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων συνεχίζονται, με στόχο την οριστικοποίηση του νομοσχεδίου.
Ο πρόεδρος του συνδικάτου, Σον Ο’Μπράιεν, επικαλείται σε επιστολή του κινδύνους για την ασφάλεια, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ανταγωνιστικότητα των αμερικανικών επιχειρήσεων.
Ήδη από τις αρχές του 2025, κανονισμός που θεσπίστηκε επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν αποκλείει ουσιαστικά τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες από την πώληση και την κατασκευή επιβατικών οχημάτων στις ΗΠΑ, λόγω ανησυχιών για τη μεταφορά ευαίσθητων δεδομένων στην Κίνα. Παράλληλα, οι αμερικανικοί δασμοί στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα υπερβαίνουν το 100%.
Οι εξαιρέσεις για Mercedes-Benz και Volvo
Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων βρίσκεται και το ζήτημα της κινεζικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών. Το νομοσχέδιο που εγκρίθηκε τον Ιούλιο από αρμόδια επιτροπή της Γερουσίας προβλέπει περιορισμούς για εταιρείες στις οποίες κινεζικές οντότητες κατέχουν ποσοστό άνω του 15%.
Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Μπέρνι Μορένο, η υπό διαμόρφωση συμβιβαστική πρόταση δεν θα αποκλείει από την αμερικανική αγορά τη Mercedes-Benz, στην οποία Κινέζοι επενδυτές κατέχουν συνολικά περίπου το 20% των μετοχών, ούτε τη Volvo, που ελέγχεται από τον κινεζικό όμιλο Geely.
Την ανησυχία της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας είχαν εντείνει δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο Σεπτέμβριο, με τις οποίες εμφανίστηκε θετικός στο ενδεχόμενο εγκατάστασης κινεζικών μονάδων παραγωγής αυτοκινήτων στις ΗΠΑ.
Από την πλευρά του, το Πεκίνο έχει επικρίνει ανάλογες νομοθετικές πρωτοβουλίες, υποστηρίζοντας ότι αντιβαίνουν στις αρχές του θεμιτού ανταγωνισμού.
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