Σύμφωνα με στοιχεία του αμερικανικού Υπουργείου Ενέργειας, η οικονομία καυσίμου ενός συμβατικού βενζινοκίνητου αυτοκινήτου κατά την οδήγηση στην πόλη μειώνεται περίπου κατά 15% όταν η θερμοκρασία πέφτει από τους 25 στους -7 βαθμούς Κελσίου. Στις σύντομες διαδρομές, μήκους περίπου πέντε έως έξι χιλιομέτρων, η μείωση μπορεί να φτάσει το 24%. Στην Κύπρο, λόγω του ηπιότερου χειμώνα, οι επιπτώσεις ενδέχεται να είναι μικρότερες.

Ο κινητήρας χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να ζεσταθεί

Ένας από τους βασικότερους λόγους της αυξημένης κατανάλωσης είναι ότι ο κινητήρας χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να φτάσει στην ιδανική θερμοκρασία λειτουργίας του. Παράλληλα, σε χαμηλές θερμοκρασίες τα λιπαντικά γίνονται πιο παχύρρευστα, αυξάνοντας τις τριβές μεταξύ των μηχανικών εξαρτημάτων.

Το φαινόμενο είναι εντονότερο στις σύντομες μετακινήσεις, καθώς ο κινητήρας ενδέχεται να μην προλάβει να φτάσει στην αποδοτικότερη θερμοκρασία λειτουργίας του πριν από την ολοκλήρωση της διαδρομής.

Η πίεση των ελαστικών μειώνεται

Η πτώση της θερμοκρασίας επηρεάζει και την πίεση του αέρα στα ελαστικά. Όταν αυτή είναι χαμηλότερη από την προβλεπόμενη, αυξάνεται η αντίσταση κύλισης, με αποτέλεσμα να απαιτείται περισσότερη ενέργεια για την κίνηση του οχήματος.

Επιπλέον, ο ψυχρός αέρας είναι πυκνότερος, αυξάνοντας την αεροδυναμική αντίσταση του αυτοκινήτου, ιδιαίτερα κατά την οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο.

Οι αυξημένες ενεργειακές ανάγκες του αυτοκινήτου

Κατά τους χειμερινούς μήνες χρησιμοποιούμε συχνότερα συστήματα όπως η αντίσταση ξεθαμπώματος του πίσω παρμπρίζ, τα θερμαινόμενα καθίσματα και τον ανεμιστήρα της θέρμανσης. Η λειτουργία τους απαιτεί πρόσθετη ηλεκτρική ενέργεια, επιβαρύνοντας την κατανάλωση.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν επίσης την απόδοση της μπαταρίας, γεγονός που μπορεί να αυξήσει τις ενεργειακές απαιτήσεις του οχήματος.

Το λάθος με το ζέσταμα του κινητήρα

Αρκετοί οδηγοί αφήνουν το αυτοκίνητό τους αναμμένο για αρκετά λεπτά πριν ξεκινήσουν τη διαδρομή τους, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο προστατεύουν τον κινητήρα.

Ωστόσο, στα περισσότερα σύγχρονα αυτοκίνητα το παρατεταμένο ζέσταμα στο ρελαντί δεν είναι απαραίτητο. Οι περισσότεροι κατασκευαστές συστήνουν την έναρξη της οδήγησης με ήπιες επιταχύνσεις περίπου 30 δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση, εφόσον υπάρχει επαρκής ορατότητα. Με αυτόν τον τρόπο ο κινητήρας θερμαίνεται γρηγορότερα, περιορίζοντας την άσκοπη κατανάλωση καυσίμου.

Πώς να περιορίσετε την κατανάλωση καυσίμου τον χειμώνα

Ελέγχετε τακτικά την πίεση των ελαστικών.

Αποφεύγετε το παρατεταμένο ζέσταμα του κινητήρα στο ρελαντί.

Συνδυάζετε τις σύντομες μετακινήσεις σας σε μία μεγαλύτερη διαδρομή.

Αποφεύγετε τις απότομες επιταχύνσεις.

Σταθμεύετε σε στεγασμένο χώρο, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα.

Χρησιμοποιείτε τα λιπαντικά που συστήνει ο κατασκευαστής.

Παρόλο που η επίδραση του κρύου στην κατανάλωση καυσίμου δεν μπορεί να εξαλειφθεί πλήρως, μικρές αλλαγές στις καθημερινές οδηγικές συνήθειες μπορούν να περιορίσουν τα έξοδα μετακίνησης.