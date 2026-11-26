Με κεντρικό μήνυμα «Meet LINKTOUR – A New Way to Move», η εκδήλωση σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας παρουσίας στον τομέα της ηλεκτροκίνησης στην Κύπρο, με επίκεντρο το LINKTOUR ALUMI, ένα ηλεκτρικό όχημα σχεδιασμένο να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της καθημερινής αστικής μετακίνησης.

Το παρών τους στην εκδήλωση έδωσαν εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, της επιχειρηματικής κοινότητας και των μέσων ενημέρωσης, συνεργάτες και προσκεκλημένοι της εταιρείας.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Κυπριακή Δημοκρατία, ο Δήμαρχος Λατσιών – Γερίου, ο Αντιδήμαρχος Λευκωσίας, ο PR Manager της LINKTOUR, καθώς και ο κ. Χρ. Χριστοδούλου, ο οποίος φιλοξένησε την εκδήλωση στις εγκαταστάσεις του Ομίλου.

Μια νέα προσέγγιση στις καθημερινές μετακινήσεις

Στον εναρκτήριο χαιρετισμό του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της CH.R. Prime Vehicles, κ. Χαράλαμπος Ρότσας, αναφέρθηκε στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των κατοίκων των σύγχρονων πόλεων, επισημαίνοντας τις προκλήσεις που δημιουργούν η αυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση, οι περιορισμένες θέσεις στάθμευσης και το κόστος των καθημερινών μετακινήσεων.

«Για κάποιον που μετακινείται κυρίως μέσα στην πόλη, μετρούν απλά, πρακτικά πράγματα. Θέλει να κινείται άνετα στα στενά, να βρίσκει πιο εύκολα θέση κοντά στον προορισμό του και να κρατά το κόστος των διαδρομών του χαμηλό. Αυτός είναι και ο λόγος που επιλέξαμε να φέρουμε το ALUMI στην Κύπρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Ρότσας υπογράμμισε ότι το ALUMI αποτελεί μια ενδιαφέρουσα επιλογή τόσο για οικογένειες που χρειάζονται ένα δεύτερο όχημα όσο και για επαγγελματίες και επιχειρήσεις που αναζητούν έναν πρακτικό και οικονομικό τρόπο μετακίνησης.

Μικρό σε διαστάσεις, μεγάλο σε δυνατότητες

Την παρουσίαση του LINKTOUR ALUMI ανέλαβαν ο κ. Άντρος Σκαλιστής, Business Development Manager, και ο κ. Νίκος Αλετράς, Operations & Sales Manager της CH.R. Prime Vehicles, οι οποίοι, μέσα από έναν ζωντανό διάλογο με χιούμορ και κυπριακό χαρακτήρα, ανέδειξαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις τεχνολογικές καινοτομίες και τα πρακτικά πλεονεκτήματα του οχήματος.

Με μήκος μικρότερο των 2,7 μέτρων, το ALUMI συνδυάζει την ευκολία κίνησης και στάθμευσης στο αστικό περιβάλλον με σύγχρονο σχεδιασμό, λειτουργικότητα και πλούσιο τεχνολογικό εξοπλισμό.

Διατίθεται σε δύο εκδόσεις:

ALUMI L 6e , με μέγιστη ταχύτητα 45 χλμ./ώρα και αυτονομία έως 120 χιλιόμετρα.

, με μέγιστη ταχύτητα 45 χλμ./ώρα και αυτονομία έως 120 χιλιόμετρα. ALUMI ELITE+ L7e, με μέγιστη ταχύτητα 90 χλμ./ώρα και αυτονομία έως 180 χιλιόμετρα.

Στα χαρακτηριστικά που παρουσιάστηκαν περιλαμβάνονται τα παράθυρα χωρίς πλαίσιο, η πανοραμική γυάλινη οροφή, ο φωτισμός 3D LED Matrix, ο χώρος αποσκευών χωρητικότητας 320 λίτρων, οι περισσότεροι από 17 αποθηκευτικοί χώροι, η οθόνη 10,25 ιντσών με ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, η κάμερα οπισθοπορείας και το έξυπνο κλειδί.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εφαρμογή All-in-One, μέσω της οποίας ο χρήστης μπορεί, μεταξύ άλλων, να ενεργοποιεί εξ αποστάσεως τον κλιματισμό, να κλειδώνει και να ξεκλειδώνει το όχημα, να εντοπίζει τη θέση στάθμευσής του και να παρακολουθεί την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.

Καινοτομία με διεθνείς διακρίσεις

Στο επίκεντρο της παρουσίασης βρέθηκαν επίσης δύο σημαντικές τεχνολογικές καινοτομίες που, σύμφωνα με τη LINKTOUR, αποτελούν πρωτιές στην κατηγορία L: η εξ ολοκλήρου αλουμινένια δομή του οχήματος και η τεχνολογία Cell-to-Body, με την οποία η μπαταρία ενσωματώνεται στη δομή του οχήματος.

Η σχεδιαστική ταυτότητα του ALUMI έχει ήδη αποσπάσει τρεις σημαντικές διεθνείς διακρίσεις: German Design Award, iF Design Award και Red Dot Design Award.

Ηλεκτροκίνηση με προσιτό κόστος

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του ALUMI είναι το χαμηλό κόστος χρήσης του. Με δυνατότητα φόρτισης από οικιακή πρίζα, με το προβλεπόμενο καλώδιο φόρτισης, το ενδεικτικό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται σε περίπου €2,50 ανά 100 χιλιόμετρα, ανάλογα με την κατανάλωση και την τιμή της κιλοβατώρας.

Στο πλαίσιο του Green Initiative Offer της CH.R. Prime Vehicles, το ALUMI L6e διατίθεται με τιμή εκκίνησης τις €9.950, ενώ το ALUMI ELITE+ L7e προσφέρεται στην τιμή των €15.950, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, μετά από μείωση €1.000 στην αρχική τιμή του.

Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη στην Κύπρο

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η επιλογή του χώρου της επίσημης παρουσίασης, καθώς στις εγκαταστάσεις του C. Christodoulou Group θα παρέχονται υπηρεσίες συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και εξυπηρέτησης των κατόχων LINKTOUR ALUMI στην Κύπρο.

Όπως επισήμανε ο κ. Ρότσας, η εισαγωγή μιας νέας μάρκας στην αγορά συνοδεύεται από ουσιαστική ευθύνη απέναντι στον καταναλωτή, ο οποίος πρέπει να γνωρίζει από την πρώτη ημέρα ποιος θα αναλάβει τη συντήρηση του οχήματός του και πού θα μπορεί να απευθυνθεί για τεχνική βοήθεια.

Η συνεργασία της CH.R. Prime Vehicles με το C. Christodoulou Group αποτελεί σημαντικό πυλώνα της παρουσίας της LINKTOUR στην κυπριακή αγορά, με στόχο την υποστήριξη των πελατών και μετά την αγορά του οχήματός τους.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το ALUMI, να εξερευνήσουν το εσωτερικό του, να εξοικειωθούν με τις τεχνολογικές του δυνατότητες και να ενημερωθούν για τη δυνατότητα πραγματοποίησης test drive.

Με την επίσημη είσοδο της LINKTOUR στην Κύπρο, η CH.R. Prime Vehicles διευρύνει τις επιλογές του κυπριακού κοινού στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, προτείνοντας έναν πιο ευέλικτο, οικονομικό και σύγχρονο τρόπο καθημερινής μετακίνησης.

LINKTOUR – A New Way to Move.

www.linktour.cy