Νέα δεδομένα στην ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου δημιουργεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιβάλει προσωρινούς περιορισμούς στις εισαγωγές υβριδικών οχημάτων από τρίτες χώρες, μεταξύ των οποίων η Κίνα, η Ιαπωνία, η Τουρκία, η Νότια Κορέα και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Η Ευρώπη βάζει «κόφτη» στα υβριδικά αυτοκίνητα από την Κίνα και την Ιαπωνία - Τι σημαίνει για την Κύπρο
Από την 1η Δεκεμβρίου τίθενται σε εφαρμογή περιορισμοί στις εισαγωγές καινούργιων υβριδικών αυτοκινήτων από τρίτες χώρες, σε μια περίοδο κατά την οποία η ζήτηση στην κυπριακή αγορά καταγράφει σημαντική αύξηση.
Τα μέτρα, που ανακοινώθηκαν στις 24 Νοεμβρίου και θα τεθούν σε εφαρμογή την 1η Δεκεμβρίου 2026, αποσκοπούν στην προστασία της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας από τη ραγδαία αύξηση των εισαγωγών, κυρίως κινεζικών οχημάτων.
Οι περιορισμοί θα έχουν προσωρινή ισχύ έως 200 ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει την έρευνά της, προκειμένου να αποφασιστεί κατά πόσον απαιτείται η επιβολή μέτρων μεγαλύτερης διάρκειας.
Περιορισμοί και για τα ιαπωνικά αυτοκίνητα
Στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών μέτρων βρίσκεται η Κίνα, με την οποία οι Βρυξέλλες είχαν καταλήξει τον Οκτώβριο σε συμφωνία για περιορισμό των εξαγωγών υβριδικών αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις 350.000 μονάδες ετησίως.
Ωστόσο, η απόφαση της Κομισιόν δεν αφορά αποκλειστικά την κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς προβλέπει συγκεκριμένες ποσοστώσεις ανά χώρα προέλευσης. Εφόσον εξαντληθεί η αντίστοιχη ποσόστωση, δεν θα επιτρέπονται πρόσθετες εισαγωγές. Στα μέτρα εμπίπτουν τα συμβατικά υβριδικά αυτοκίνητα, τα επαναφορτιζόμενα υβριδικά και τα οχήματα ήπιας υβριδικής τεχνολογίας.
Περισσότερα από τα μισά αυτοκίνητα στην Κύπρο είναι υβριδικά στις νέες εγγραφές
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη για την Κύπρο, καθώς τα υβριδικά αυτοκίνητα κυριαρχούν πλέον στις προτιμήσεις των καταναλωτών.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, κατά την περίοδο Ιανουαρίου έως Οκτωβρίου 2026, τα υβριδικά αντιστοιχούσαν στο 53,8% των εγγραφών επιβατικών αυτοκινήτων, έναντι 44,1% την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
Η κυπριακή αγορά παρουσιάζει επίσης την ιδιαιτερότητα της εισαγωγής μεγάλου αριθμού δεξιοτίμονων αυτοκινήτων, κυρίως από την Ιαπωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Είναι σημαντικό, ωστόσο, να διευκρινιστεί ότι ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός αφορά καινούργια υβριδικά αυτοκίνητα και όχι μεταχειρισμένα.
Θα αυξηθούν οι τιμές;
Οι νέοι περιορισμοί ενδέχεται να επηρεάσουν τη διαθεσιμότητα συγκεκριμένων μοντέλων, τους χρόνους παράδοσης και την τιμολογιακή πολιτική των εισαγωγέων, ιδιαίτερα στην περίπτωση εξάντλησης των ποσοστώσεων.
Προς το παρόν, πάντως, δεν προκύπτει δεδομένη αύξηση των τιμών. Για τις περισσότερες χώρες, πλην της Κίνας, τα όρια εισαγωγών είναι υψηλότερα από τους πρόσφατους όγκους εξαγωγών τους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις αποφάσεις των αυτοκινητοβιομηχανιών και στην κατανομή των διαθέσιμων οχημάτων ανά ευρωπαϊκή αγορά, καθώς και στην τελική απόφαση των Βρυξελλών για ενδεχόμενη μονιμοποίηση των περιορισμών.
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