Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο 32χρονος κρίθηκε ένοχος για μεταφορά εκρηκτικών υλών χωρίς άδεια, επίθεση, καθώς και αντίσταση ή παρεμπόδιση οργάνου τήρησης της τάξης κατά την κανονική εκτέλεση των καθηκόντων του.

Το Δικαστήριο εξέδωσε επίσης διάταγμα απαγόρευσης εισόδου του σε αθλητικούς χώρους για έξι μήνες. Το διάταγμα ισχύει από τις 20 Νοεμβρίου 2026, ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Πηγή: ΚΥΠΕ