Πρόστιμο €2.800 επέβαλε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας σε 32χρονο, τον οποίο έκρινε ένοχο για αδικήματα που διαπράχθηκαν κατά τον τελικό Κυπέλλου Ποδοσφαίρου ανάμεσα στον Απόλλωνα Λεμεσού και την Πάφος FC, στις 29 Μαΐου 2026, στο στάδιο ΓΣΠ.
Πρόστιμο €2.800 και εξάμηνη απαγόρευση εισόδου σε αθλητικούς χώρους για 32χρονο
Ένοχος για μεταφορά εκρηκτικών υλών χωρίς άδεια, επίθεση και αντίσταση ή παρεμπόδιση αστυνομικού κρίθηκε 32χρονος για περιστατικά στον τελικό Κυπέλλου στις 29 Μαΐου 2026.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο 32χρονος κρίθηκε ένοχος για μεταφορά εκρηκτικών υλών χωρίς άδεια, επίθεση, καθώς και αντίσταση ή παρεμπόδιση οργάνου τήρησης της τάξης κατά την κανονική εκτέλεση των καθηκόντων του.
Το Δικαστήριο εξέδωσε επίσης διάταγμα απαγόρευσης εισόδου του σε αθλητικούς χώρους για έξι μήνες. Το διάταγμα ισχύει από τις 20 Νοεμβρίου 2026, ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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