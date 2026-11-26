Προετοιμασία: 20 λεπτά

Ψήσιμο: 10–12 λεπτά

Ποσότητα: 30 μπισκότα περίπου

Υλικά

250 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις125 γρ. βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου100 γρ. καστανή ζάχαρη1 αυγό2 κουταλάκια του γλυκού κανέλα½ κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο σε σκόνη½ κουταλάκι του γλυκού τζίντζερ σε σκόνη1 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερΞύσμα από ένα πορτοκάλι1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας1 πρέζα αλάτι

Εκτέλεση

Σε ένα μπολ χτυπάμε το βούτυρο με τη ζάχαρη μέχρι να δημιουργηθεί ένα αφράτο μείγμα. Προσθέτουμε το αυγό, τη βανίλια και το ξύσμα πορτοκαλιού και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Σε ξεχωριστό μπολ αναμειγνύουμε το αλεύρι, την κανέλα, το γαρίφαλο, το τζίντζερ, το μπέικιν πάουντερ και το αλάτι. Ενσωματώνουμε σταδιακά τα στερεά υλικά στο μείγμα του βουτύρου μέχρι να σχηματιστεί μια ομοιογενής ζύμη. Τυλίγουμε τη ζύμη με μεμβράνη και την αφήνουμε στο ψυγείο για περίπου 30 λεπτά. Ανοίγουμε τη ζύμη σε αλευρωμένη επιφάνεια, σε πάχος περίπου μισού εκατοστού, και χρησιμοποιούμε χριστουγεννιάτικα κουπάτ για να δημιουργήσουμε αστέρια, δεντράκια και άλλα εορταστικά σχέδια. Τοποθετούμε τα μπισκότα σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου για 10–12 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν ελαφρώς στις άκρες. Τα αφήνουμε να κρυώσουν καλά πριν τα διακοσμήσουμε.

Για ακόμη πιο χριστουγεννιάτικη εμφάνιση

Ανακατέψτε 100 γραμμάρια ζάχαρης άχνης με δύο έως τρία κουταλάκια χυμού λεμονιού, μέχρι να δημιουργηθεί ένα παχύρρευστο γλάσο. Διακοσμήστε τα μπισκότα με χιονονιφάδες, μικρές τελείες ή άλλα γιορτινά σχέδια.

Μπορείτε να τα διατηρήσετε σε αεροστεγές δοχείο για περίπου μία εβδομάδα ή να τα τοποθετήσετε σε ένα όμορφο κουτί με χριστουγεννιάτικη κορδέλα, δημιουργώντας ένα οικονομικό και ξεχωριστό χειροποίητο δώρο για τους αγαπημένους σας.