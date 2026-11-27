Η απάντηση διαφέρει ανάλογα με τον κατασκευαστή, το μοντέλο και την ταχύτητα του αυτοκινήτου. Στα περισσότερα σύγχρονα οχήματα, πάντως, το ηλεκτρικό χειρόφρενο έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως μηχανισμός πέδησης έκτακτης ανάγκης.

Σε αντίθεση με το συμβατικό χειρόφρενο, το οποίο επενεργεί συνήθως στους πίσω τροχούς, αρκετά ηλεκτρικά συστήματα συνεργάζονται με το ABS και το ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας, επιτρέποντας την ελεγχόμενη επιβράδυνση του αυτοκινήτου.

Τι συμβαίνει όταν ενεργοποιηθεί ο διακόπτης

Ένα στιγμιαίο τράβηγμα του διακόπτη ενδέχεται να προκαλέσει απλώς μια προειδοποίηση ή να μην έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Εάν, όμως, ο οδηγός κρατήσει τον διακόπτη ενεργοποιημένο, σε αρκετά μοντέλα τίθεται σε λειτουργία το σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης.

Το αυτοκίνητο αρχίζει να επιβραδύνει, ενώ παράλληλα μπορεί να ενεργοποιηθεί ηχητική προειδοποίηση και να ανάψει σχετική ένδειξη στον πίνακα οργάνων. Σε αρκετές περιπτώσεις, μόλις ο οδηγός αφήσει τον διακόπτη, η διαδικασία πέδησης διακόπτεται.

Κατασκευαστές όπως η Volvo και η Ford περιγράφουν τη συγκεκριμένη λειτουργία στα εγχειρίδια χρήσης των αυτοκινήτων τους.

Μια λειτουργία που μπορεί να σώσει ζωές

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη σε περίπτωση που το συμβατικό πεντάλ του φρένου δεν ανταποκρίνεται ή όταν ο οδηγός αδυνατεί ξαφνικά να ελέγξει το όχημα.

Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα της πέδησης εξαρτάται από την κατάσταση του οδοστρώματος, την ταχύτητα, την πρόσφυση των ελαστικών και την τεχνολογία του αυτοκινήτου.

Οι κατασκευαστές προειδοποιούν ότι το ηλεκτρικό χειρόφρενο δεν πρέπει να ενεργοποιείται εν κινήσει για πειραματισμό ή επίδειξη, καθώς η απότομη επιβράδυνση μπορεί να προκαλέσει ατύχημα.

Κάθε οδηγός καλό είναι να γνωρίζει εκ των προτέρων πώς λειτουργεί το συγκεκριμένο σύστημα στο δικό του αυτοκίνητο, συμβουλευόμενος το εγχειρίδιο του κατασκευαστή. Πρόκειται για μια δυνατότητα που ενδεχομένως να μη χρειαστεί ποτέ, αλλά σε μια πραγματική κατάσταση έκτακτης ανάγκης μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.