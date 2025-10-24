Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Γιατί πρέπει να ανάβουμε το air condition και το χειμώνα;

Αυτοί δεν είναι όμως οι μόνοι λόγοι που πρέπει να γίνεται χρήση του air condition και το χειμώνα.

Κάθε αυτοκίνητο για να λειτουργεί σωστά και να μην αρχίσουν να εμφανίζονται σιγά – σιγά διάφορες βλάβες και δυσλειτουργίες, πρέπει ο οδηγός να τηρεί κάποιους κανόνες και να είναι προσεκτικός στους χειρισμούς του. Κάτι που κάνουν λάθος πολλοί, είναι να μη χρησιμοποιούν καθόλου το χειμώνα το air condition ή τον  κλιματισμό (το ίδιο κάνει) του αυτοκινήτου τους.

Αυτό συμβαίνει γιατί έχουν ταυτίσει τη χρήση του με το καλοκαίρι, όπου είναι άκρως απαραίτητο για να δροσίζει το εσωτερικό του αυτοκινήτου και να κάνει πιο άνετη την οδήγηση. Όμως πρέπει να λειτουργεί απαραιτήτως και το χειμώνα, όχι μόνο για ζεσταίνει τους επιβάτες, αλλά και για κάτι πολύ ακόμα πολύ βασικό: Να μη θολώνουν τα τζάμια από μέσα. Όταν έξω έχει πολύ κρύο ή βρέχει, τότε το εσωτερικό των παραθύρων πιάνει υγρασία, με αποτέλεσμα να περιορίζεται σημαντικά η ορατότητα. Τακτικές του τύπου σκουπίσματος με το μανίκι ή με χαρτομάντηλο, είναι άνευ ουσίας, αφού σε ελάχιστο χρόνο πάλι το τζάμι έχει θολώσει. Με τη χρήση του κλιματισμού ο αέρας γίνεται ποιο ξηρός και έτσι απομακρύνεται η υγρασία από τα παράθυρα. Το μέγα λάθος είναι η ανακύκλωση του αέρα, με αποτέλεσμα τα τζάμια να θαμπώνουν περισσότερο

Αυτοί δεν είναι όμως οι μόνοι λόγοι που πρέπει να γίνεται χρήση του air condition και το χειμώνα. Ο πολύ σημαντικός είναι ότι όταν ενεργοποιείται το σύστημα, αυξάνεται και η μακροζωία του. Το αέριο κυκλοφορεί στο κύκλωμα και ο συμπιεστής λειτουργεί, ενώ γίνεται και η λίπανση των τσιμουχών, έτσι ώστε να μην ξεραθούν. Γι’ αυτό ο οδηγός πρέπει να ενεργοποιεί τον κλιματισμό και το χειμώνα, έτσι ώστε όταν έρθει το καλοκαίρι να μην ψάχνεται γιατί δεν βγάζει κρύο αέρα ή έχει χάσει την ισχύ του.

