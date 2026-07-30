Ο Μπεν Άφλεκ κέρδισε 1 εκατ. δολάρια στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;»

Ο Μπεν Άφλεκ εμφανίστηκε στο «Who Wants to Be a Millionaire» για φιλανθρωπικό σκοπό και κατάφερε να φύγει με το κορυφαίο έπαθλο. Έχοντας στο πλευρό του τον Τζέιμι Ντινγκ, γνωστό από τη συμμετοχή του στο «Jeopardy!», ο ηθοποιός κέρδισε 1 εκατομμύριο δολάρια, ποσό που θα διατεθεί στην Eastern Congo Initiative, τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό που έχει συνιδρύσει για τη στήριξη κοινοτήτων στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Στο επεισόδιο, που προβλήθηκε στις ΗΠΑ με παρουσιαστή τον Τζίμι Κίμελ, ο Άφλεκ και ο Ντινγκ έφτασαν μέχρι την τελευταία ερώτηση. Αυτή αφορούσε την αμερικανική παράδοση κατά την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ δίνει χάρη σε γαλοπούλες την Ημέρα των Ευχαριστιών. Οι πιθανές απαντήσεις ήταν ζευγάρια ονομάτων που είχαν δοθεί σε γαλοπούλες: «Peanut Butter & Jelly», «Tater & Tot», «Mac & Cheese» και «Spaghetti & Meatball».

Οι δύο παίκτες ζήτησαν αρχικά τη βοήθεια του παρουσιαστή. Ο Κίμελ δεν ήταν απόλυτα βέβαιος, ωστόσο έδειξε να κλίνει προς την απάντηση «Spaghetti & Meatball». Ακολούθως, ο Ντινγκ χρησιμοποίησε και την επιλογή του τηλεφωνήματος σε φίλο, χωρίς όμως να πάρει καθοριστική βοήθεια. Η στιγμή έδωσε στον Κίμελ την ευκαιρία να κάνει ακόμη ένα αστείο με τον Ματ Ντέιμον, τον μόνιμο τηλεοπτικό «αντίπαλό» του.

Τελικά, ο Άφλεκ αποφάσισε να εμπιστευτεί τη διαίσθηση του Κίμελ. Ο Ντινγκ κλείδωσε την απάντηση «Spaghetti & Meatball» και το ζευγάρι κατέκτησε το μεγάλο έπαθλο του 1 εκατομμυρίου δολαρίων. Ο παρουσιαστής ανακοίνωσε τη νίκη, επισημαίνοντας ότι τα χρήματα θα δοθούν στην Eastern Congo Initiative.

Η συμμετοχή του Άφλεκ εντάσσεται στην εκδοχή του τηλεπαιχνιδιού με διασήμους, όπου γνωστά πρόσωπα αγωνίζονται για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Για τον ίδιο, η νίκη είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Eastern Congo Initiative, την οποία συνίδρυσε το 2010, αποτελεί μια από τις πιο σταθερές δημόσιες φιλανθρωπικές του δράσεις.

Αυτή τη φορά, το σημαντικό ποσό δεν συγκεντρώθηκε μέσα από μια κλασική φιλανθρωπική εκδήλωση, αλλά μέσα από ένα τηλεοπτικό παιχνίδι γνώσεων, με τον Τζίμι Κίμελ να αποδεικνύεται ο απρόσμενος σύμμαχος στην ερώτηση του 1 εκατομμυρίου.

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