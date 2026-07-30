Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Άρσος – Σε εξέλιξη οι τελικές επιχειρήσεις κατάσβεσης
| Buzzlife

Ντοκιμαντέρ BBC φέρνει στο φως σοβαρές καταγγελίες κατά του Τζάρεντ Λέτο για σεξουαλικές επιθέσεις – Αρνείται τα πάντα ο ηθοποιός

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι κατηγορίες αφορούν την περίοδο μεταξύ 2002 και 2016

 

Ο Τζάρεντ Λέτο κατηγορείται για εγκληματική σεξουαλική συμπεριφορά από τέσσερις γυναίκες, οι οποίες ισχυρίζονται ότι τα αδικήματα συνέβησαν όταν ήταν έφηβες.

Σε νέο ντοκιμαντέρ του BBC με τίτλο «Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret» (Τζάρεντ Λέτο: Το Σκοτεινό Μυστικό του Χόλιγουντ) - που προβλήθηκε την Τετάρτη - συνολικά 10 γυναίκες καταγγέλλουν τον τραγουδιστή και ηθοποιό Τζάρεντ Λέτο, εννέα εκ των οποίων, σύμφωνα με το BBC, μοιράζονται τις ιστορίες τους για πρώτη φορά.

Συγκεκριμένα, δύο γυναίκες τον κατηγορούν για σεξουαλικές επιθέσεις όταν εκείνες ήταν 17 ετών. Μια άλλη ανέφερε ότι ο ηθοποιός την απείλησε με σεξουαλική επίθεση όταν εκείνη ήταν 19 ετών.

Μια άλλη γυναίκα αφηγείται ότι, σε ηλικία 16 ετών, δέχθηκε πολλά άσεμνα τηλεφωνήματα από τον ηθοποιό, ο οποίος φέρεται να της έκανε και πρόταση γάμου. Άλλες τέσσερις γυναίκες περιγράφουν σεξουαλική παρενόχληση σε τηλεφωνική επικοινωνία τους με τον τραγουδιστή του ροκ συγκροτήματος Thirty Seconds to Mars.

Αρνείται κατηγορίες

Ο ηθοποιός και τραγουδιστής Τζάρεντ Λέτο αρνήθηκε σήμερα τις κατηγορίες για σεξουαλικές επιθέσεις και παρενόχληση που ανέφεραν δέκα γυναίκες σε νέο ντοκιμαντέρ του BBC. Οι κατηγορίες αφορούν την περίοδο μεταξύ 2002 και 2016.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Tags

σεξουαλική κακοποίησηΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΗΘΟΠΟΙΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα