Ντοκιμαντέρ BBC φέρνει στο φως σοβαρές καταγγελίες κατά του Τζάρεντ Λέτο για σεξουαλικές επιθέσεις – Αρνείται τα πάντα ο ηθοποιός

Ο Τζάρεντ Λέτο κατηγορείται για εγκληματική σεξουαλική συμπεριφορά από τέσσερις γυναίκες, οι οποίες ισχυρίζονται ότι τα αδικήματα συνέβησαν όταν ήταν έφηβες.

Σε νέο ντοκιμαντέρ του BBC με τίτλο «Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret» (Τζάρεντ Λέτο: Το Σκοτεινό Μυστικό του Χόλιγουντ) - που προβλήθηκε την Τετάρτη - συνολικά 10 γυναίκες καταγγέλλουν τον τραγουδιστή και ηθοποιό Τζάρεντ Λέτο, εννέα εκ των οποίων, σύμφωνα με το BBC, μοιράζονται τις ιστορίες τους για πρώτη φορά.

Συγκεκριμένα, δύο γυναίκες τον κατηγορούν για σεξουαλικές επιθέσεις όταν εκείνες ήταν 17 ετών. Μια άλλη ανέφερε ότι ο ηθοποιός την απείλησε με σεξουαλική επίθεση όταν εκείνη ήταν 19 ετών.

Μια άλλη γυναίκα αφηγείται ότι, σε ηλικία 16 ετών, δέχθηκε πολλά άσεμνα τηλεφωνήματα από τον ηθοποιό, ο οποίος φέρεται να της έκανε και πρόταση γάμου. Άλλες τέσσερις γυναίκες περιγράφουν σεξουαλική παρενόχληση σε τηλεφωνική επικοινωνία τους με τον τραγουδιστή του ροκ συγκροτήματος Thirty Seconds to Mars.

Αρνείται κατηγορίες

Ο ηθοποιός και τραγουδιστής Τζάρεντ Λέτο αρνήθηκε σήμερα τις κατηγορίες για σεξουαλικές επιθέσεις και παρενόχληση που ανέφεραν δέκα γυναίκες σε νέο ντοκιμαντέρ του BBC. Οι κατηγορίες αφορούν την περίοδο μεταξύ 2002 και 2016.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ