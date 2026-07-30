Τελευταίες πινελιές για νομοσχέδιο συνταξιοδοτικού- Ολοκληρώνεται τέλος της ερχόμενης εβδομάδας

Μέχρι το τέλος της επόμενης βδομάδας αναμένεται να ολοκληρωθεί το προσχέδιο του νομοσχεδίου για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση που θα δοθεί στους κοινωνικούς εταίρους, είπε στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας. Από την πλευρά τους, εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων που μίλησαν στο ΚΥΠΕ είπαν ότι αναμένουν να το παραλάβουν για να εκφράσουν τις θέσεις τους επί τούτου.

Ο κ. Μουσιούττας αναφέρθηκε στη συνάντηση που θα πραγματοποιήσει με τον Υπουργό Οικονομικών, Μάκη Κεραυνό, στις 5 Αυγούστου, σημειώνοντας ότι «θα καταλήξουμε στην οικονομική πτυχή που επηρεάζει τον κρατικό προϋπολογισμό» και επισημαίνοντας ότι η πολιτική της Κυβέρνησης είναι ενιαία.

Μετά τη συνάντηση αυτή, όπως είπε, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενώ εκτίμησε ότι «μέσα στην άλλη βδομάδα θα έχουμε ολοκληρώσει και, αναλόγως των αποφάσεων, θα γίνουν τροποποιήσεις, αν χρειάζεται, στο νομοσχέδιο και το συντομότερο δυνατόν θα το δώσω στους κοινωνικούς εταίρους και σε δημόσια διαβούλευση», ενώ θα ακολουθήσουν συναντήσεις για ενημέρωση για τις θέσεις της κυβέρνησης και για να ακουστούν απορίες, προβληματισμοί και εισηγήσεις.

«Θα ζητήσω και από τα κοινοβουλευτικά κόμματα συναντήσεις για να ενημερώσουμε, στην παρουσία αναλογιστή, για τις λεπτομέρειες και πτυχές του νομοθετήματος», ώστε «να είναι έτοιμα όταν ξεκινήσει η συζήτηση».

Ερωτηθείς, γνωρίζοντας το περιεχόμενο του προσχεδίου του νομοσχεδίου, αν θεωρεί ότι επιτυγχάνονται συγκλίσεις στις θέσεις των εταίρων, είπε ότι οι θέσεις τους είναι γνωστές, αλλά «θα είμαστε σε καλύτερη θέση να γνωρίζουμε όταν δουν το νομοσχέδιο και θα ξέρουν την αιτιολόγηση πίσω από κάθε απόφαση», καθώς, όπως εκτίμησε, όταν δουν την αιτιολόγηση ίσως διαφοροποιήσουν κάποιες θέσεις.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι, από τη στιγμή που δεν θα υπάρξει αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης και δεν θα υπάρξει αύξηση των εισφορών, «θα πρέπει όλοι να λάβουν υπόψη τους ότι ο σχεδιασμός που κάναμε είναι η μέγιστη δυνατή» αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου. Άρα, συνέχισε, «όποια αλλαγή γίνει για πρόσθετες δαπάνες, θα πρέπει να συνοδεύεται με αντίστοιχη πρόταση για μείωση από κάπου αλλού, ανάλογα με τις προτεραιότητες».

Ερωτηθείς από πού θα προκύψουν τα έσοδα για την υλοποίηση της μεταρρύθμισης, αφού δεν αυξάνεται το όριο συνταξιοδότησης και οι εισφορές, ο Υπουργός είπε ότι λήφθηκαν υπόψη η αύξηση των εισφορέων, οι καλύτεροι έλεγχοι για πάταξη της αδήλωτης εργασίας, και τα πλεονάσματα που υπάρχουν, έχοντς όμως υπόψη και ότι τα πλεονάσματα πρέπει να αξιοποιηθούν με ορίζοντα 40ετίας, σύμφωνα και με την αναλογιστική μελέτη.

Επίσης πρόσθεσε ότι μετά το 2028, όταν τα πλεονάσματα θα μπαίνουν στο Ταμείο που θα δημιουργηθεί με νομοθεσία που θα κατατεθεί μέχρι το τέλος του 2027 και τη δημιουργία σχετικής εποπτικής αρχής, στους σχεδιασμούς εντάσσεται και η επενδυτική πολιτική του Ταμείου, η οποία, όπως ανέφερε, σύμφωνα με τους υπολογισμούς αναμένεται ότι θα αποφέρει χ ποσά τον χρόνο. «Αν τελικά είναι μεγαλύτερα, θα υπάρχει περισσότερη ευχέρεια», είπε.

Επανέλαβε ότι για τον πρώτο πυλώνα ο ορίζοντας εφαρμογής είναι μέχρι 1/1/2027 για αναθεώρηση των συντάξεων και άλλων παρεμφερών ωφελημάτων, ενώ πρόσθεσε ότι θα ήταν «ευχής έργο» και η κατάληξη σε συμφωνία-πλαίσιο για τον δεύτερο πυλώνα και τα Ταμεία Προνοίας.

«Παρά τη μικρή καθυστέρηση, εξακολουθώ να νιώθω αισιοδοξία ότι το χρονοδιάγραμμα που θέσαμε θα τηρηθεί. Όλοι νιώθουν την ανάγκη ότι αυτή η μεταρρύθμιση πρέπει να πετύχει και να γίνει το συντομότερο δυνατόν. Έχουμε διαφορές απόψεων, αλλά θεωρώ ότι ο μεγάλος σκοπός της εφαρμογής της θα υπερισχύσει οποιωνδήποτε διαφορών υπάρχουν», ανέφερε.

Αναμένουν το προσχέδιο του νομοσχεδίου για συνταξιοδοτικό οι κοινωνικοί εταίροι

Στο μεταξύ, σε αναμονή της αποστολής από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων του προσχεδίου του νομοσχεδίου για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση βρίσκονται οι κοινωνικοί εταίροι, που, όπως ανέφεραν στο ΚΥΠΕ, είναι έτοιμοι για συναντήσεις με τον Υπουργό εντός Αυγούστου, την ώρα που αρκετά ζητήματα εξακολουθούν να παραμένουν ανοιχτά.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, είπε στο ΚΥΠΕ ότι οι εργοδοτικές οργανώσεις αναμένουν «περισσότερη ενημέρωση» από το Υπουργείο και κατάθεση του προσχεδίου του νομοσχεδίου.

Αναφέρθηκε στις δημόσιες δηλώσεις του κ. Μουσιούττα,για ένα πακέτο αυξήσεων από 5-55% και για μείωση της αναλογιστικής προσαρμογής του 12%, σημειώνοντας ότι «αυτό που θα θέλαμε να δούμε είναι κυρίως το ποσοστό εισφορών και την ηλικία αφυπηρέτησης». Όπως είπε, αν παραμείνουν αμετάβλητα θα πρέπει να γίνει μια ανανεωμένη αναλογιστική μελέτη για την επίδραση της μεταρρύθμισης στη μακροχρόνια βιωσιμότητα του συστήματος, από τη στιγμή που αυξάνονται οι παροχές.

«Αυτός ο συνδυασμός, της αύξησης των παροχών, χωρίς να αλλάζει το ποσοστό εισφορών και η ηλικία αφυπηρέτησης, αναδύει το κύριο ερώτημα για το ποιο είναι το κόστος της μεταρρύθμισης και ποιος το επωμίζεται», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι για το ΚΕΒΕ το πρώτιστο είναι η διασφάλιση της βιωσιμότητας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Όσον αφορά τον δεύτερο πυλώνα και τα Ταμεία Προνοίας, ο κ. Ρουσουνίδης είπε ότι το ΚΕΒΕ υποστηρίζει την εθελοντική επέκταση των Ταμείων Προνοίας, με ισχυρά κίνητρα προς την πολιτεία, τους εργοδότες και τους εργαζόμενους, όπου μπορεί να εφαρμοστεί, σημειώνοντας την αντίθεσή του με την οριζόντια υποχρεωτικότητα. Όπως είπε, «σε μία χώρα με μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που το τελευταίο διάστημα καλούνται να αντιμετωπίσουν συνεχείς αυξήσεις σε κόστος λειτουργίας, ενεργειακό κόστος, κόστος χρηματοδότησης και αυξημένες κανονιστικές υποχρεώσεις, μια τέτοια υποχρέωση μπορεί να επηρεάσει τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητά τους».

Αυτό, συνέχισε, μπορεί να δημιουργήσει και άλλα προβλήματα, όπως περιορισμό νέων προσλήψεων, περιορισμό επενδύσεων για ανάπτυξη ή περιορισμό των αυξήσεων των μισθών των υφιστάμενων εργαζομένων.

Αυτή η αλλαγή, ανέφερε, πρέπει να προωθηθεί μέσα από έναν ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο που να παρέχει ευελιξία και λύσεις που να επιτυγχάνουν τον στόχο της κοινωνικής προστασίας χωρίς να πλήττουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Ερωτηθείς αν θεωρεί ότι θα βρεθούν οι αναγκαίες συγκλίσεις μεταξύ των κοινωνικών εταίρων για να προχωρήσει η μεταρρύθμιση, ο κ. Ρουσουνίδης είπε ότι «ο μόνος τρόπος να βρούμε λύσεις είναι μέσα από τον κοινωνικό διάλογο», σημειώνοντας ότι το ΚΕΒΕ συζητά «τα πάντα, παρόλο που έχουμε ξεκαθαρίσει τη θέση μας για την υποχρεωτικότητα του δεύτερου πυλώνα», ενώ για τον πρώτο πυλώνα παραμένει ως κύριο ερώτημα το κόστος της μεταρρύθμισης, ποιός θα το επωμιστεί και αν θα επηρεαστεί η βιωσιμότητα του Ταμείου.

Όπως είπε, αν τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα που δόθηκαν, αναμένεται ότι εντός Αυγούστου θα διευθετηθεί συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι η τελευταία επίσημη συνάντηση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος (ΕΣΣ) για το θέμα ήταν στις 22 Ιουνίου.

«Είμαστε εν αναμονή της αποστολής του προκαταρκτικού πλαισίου για τον πρώτο πυλώνα και συνεχίζονται οι συνεδριάσεις της τεχνικής επιτροπής για τον δεύτερο πυλώνα», ανέφερε, σημειώνοντας ότι έχουν τεθεί συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για ολοκλήρωση της διαδικασίας για τον δεύτερο πυλώνα μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. «Οπότε ο στόχος παραμένει σταθερός και αναλλοίωτος: να συνυπάρξει ο σχεδιασμός της μεταρρύθμισης όλων των πυλώνων που διασυνδέονται με το συνταξιοδοτικό», είπε.

Ερωτηθείς αν μπορεί να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που έθεσε ο Υπουργός για κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου, από τη στιγμή που η κατάληξη για τον δεύτερο πυλώνα αναμένεται αργότερα, είπε ότι πρόκειται για ξεχωριστά νομοσχέδια. «Μπορεί να κατατεθεί ενώπιον της Βουλής το νομοσχέδιο για τον πρώτο πυλώνα, αλλά δεν θα είναι αποδεκτό από εμάς να ψηφιστεί το νομοσχέδιο χωρίς να διασφαλιστεί ότι στον σχεδιασμό έχει συμφωνηθεί και ο δεύτερος πυλώνας. Ακόμα και αν δεν είναι ταυτόχρονη η εφαρμογή των δύο πυλώνων, ο σχεδιασμός πρέπει να είναι συνολικός και να έχει κλείσει», είπε.

Εξάλλου, σημείωσε ότι τα κόμματα σε μεγάλο βαθμό έχουν τοποθετηθεί, ενώ εξέφρασε την άποψη ότι είναι προτιμότερο να επεκταθεί χρονικά η συζήτηση εντός του ΕΣΣ, διατηρώντας το ορόσημο Ιανουαρίου για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης, παρά να κατατεθεί κάτι που δεν θα είναι στον μέγιστο δυνατό βαθμό συμφωνημένο από τους εταίρους και να υπάρξει χρονοτριβή στη Βουλή και διαφοροποιήσεις του πλαισίου που θα δημιουργήσουν την ανάγκη επανασυζήτησης.

Όπως είπε ο κ. Μάτσας, υπάρχει το ορόσημο για τη συνάντηση του Υπουργού Εργασίας με τον Υπουργό Οικονομικών στις 5 Αυγούστου. «Αναμένεται να δουν συνολικά το θέμα του νομοσχεδίου, αν προκύπτουν θέματα που χρήζουν διαφοροποίησης. Αν το τελικό προσχέδιο δεν έχει μεγάλες αποκλίσεις, θα το δει ο Πρόεδρος και θα μας αποσταλεί», είπε, εκτιμώντας ότι, αν δεν υπάρξει κάτι ανατρεπτικό, ο Υπουργός Εργασίας πρέπει να είναι σε θέση να το στείλει γύρω στις 8-10 Αυγούστου.

«Μπαίνουμε σε περίοδο διακοπών Δεκπανταυγούστου. Είναι δεδομένο ότι θα απουσιάζουν και λειτουργοί του Υπουργείου Εργασίας και δικοί μας και των εργοδοτών. Ακόμα κι αν υπάρξει προκαταρκτική συνάντηση εντός Αυγούστου, η ουσία των συζητήσεων εκ των πραγμάτων θα μπορεί να γίνει από το τέλος Αυγούστου και μετά», ανέφερε.

Ερωτηθείς για τις διαφορές που παραμένουν ακόμη ανοιχτές μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, είπε ότι «δεν έχουμε εικόνα για το τι θα περιλαμβάνει» το προσχέδιο, καθώς ακόμη δεν έχουν συμφωνηθεί «αυτά που βγαίνουν στην επιφάνεια, ούτε το ύψος των συντάξεων, ούτε η συμπληρωματική κοινωνική προσέγγιση από το Υφυπουργείο Πρόνοιας, το 12% εξακολουθεί να είναι σε εκκρεμότητα. Αναμένουμε να δούμε το προσχέδιο του νομοσχεδίου για να τοποθετηθούμε συγκεκριμένα», είπε, εκτιμώντας ότι μπορούν να βρεθούν συγκλίσεις.

Όπως σημείωσε, «ακόμα και στο θέμα του δεύτερου πυλώνα όπου φαίνονται εκ διαμέτρου αντίθετες οι θέσεις για την υποχρεωτικότητα των Ταμείων Προνοίας, θεωρώ και είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι με σωστό χειρισμό μπορεί να βρεθεί διευθέτηση», είπε.

Με τη σειρά της, η Γενική Γραμματέας της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, είπε ότι αναμένεται η συνάντηση του Υπουργού Εργασίας με τον Υπουργό Οικονομικών στις 5 Αυγούστου, ενώ η τεχνική επιτροπή για τον δεύτερο πυλώνα αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου στις 6 Αυγούστου. «Εμείς περιμένουμε να δούμε για αυτό το ζήτημα κατά πόσο θα προχωρήσουμε με οδικό χάρτη για το πώς επεκτείνονται τα Ταμεία Προνοίας για να καλύψουν όλους τους εργαζόμενους», ανέφερε.

Εκτός από το προσχέδιο του νομοσχεδίου είπε ότι υπάρχουν κι αλλά ζητήματα, όπως ο πυλώνας μηδέν για το επίδομα χαμηλοσυνταξιούχου και ιδιαίτερα για το ύψος του ορίου για τους δικαιούχους. Όπως είπε, όταν κατατεθεί η τελική θέση της κυβέρνησης για όλα αυτά, θα τοποθετηθούν συνολικά.

Όπως ανέφερε, σε συνομιλία της με τον Υπουργό, ενημερώθηκε ότι το νομοσχέδιο θα σταλεί εντός Αυγούστου και αναμένεται να συγκληθεί εκ νέου το ΕΣΣ προς την τελευταία βδομάδα του μήνα.

«Το πόσο κοντά ή μακριά θα είμαστε θα εξαρτηθεί από τα παραπάνω ζητήματα που θέτουμε. Περιμένουμε να δούμε το νομοσχέδιο και τις πρόνοιες του πρώτου πυλώνα, τον πυλώνα μηδέν και τον δεύτερο πυλώνα. Τότε θα μπορώ να είμαι πιο συγκεκριμένη αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε», είπε.

Πρόσθεσε ότι από πλευράς συντεχνιών η προσπάθεια είναι να λυθούν και τα ζητήματα της σύνταξης χηρείας για τους άντρες, τα Ταμεία Προνοίας και το ζήτημα της αναλογιστικής μείωσης του 12%, για το οποίο είπε ότι η εισήγηση που έγινε από πλευράς Κυβέρνησης κατά την παρουσίαση «δεν είναι ικανοποιητική».

Πηγή: ΚΥΠΕ