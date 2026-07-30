Στο 4,8% η μείωση εσόδων από τουρισμό τον Μάιο, βουτιά 17% το πεντάμηνο

Περιορίστηκε τον Μάιο του 2026 η μείωση στα τουριστικά έσοδα, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Μάιο 2026 ανήλθαν σε €355,2 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση 4,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (€373,3 εκατ.).

Τον Απρίλιο, τα έσοδα από τον τουρισμό είχαν μειωθεί κατά 35,1%.

H κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών τον Μάιο 2026 ανήλθε σε €779,42 παραμένοντας στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση με τον Μάιο 2025 (€779,08).

Κατά κεφαλή δαπάνη

Οι τουρίστες από το Ηνωμένο Βασίλειο (η μεγαλύτερη τουριστική αγορά με 36,3% του συνόλου των τουριστών τον Μάιο 2026) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €102,23 ημερησίως, ενώ οι Ισραηλινoί τουρίστες (η δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά κατά τον συγκεκριμένο μήνα με 11,8% του συνόλου) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €178,18. Οι Πολωνοί τουρίστες (τρίτη μεγαλύτερη αγορά με 8,2%) ξόδεψαν €85,41 ημερησίως.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2026 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €798,2 εκατ. σε σύγκριση με €955,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας μείωση 16,5%.