Έκπληξη στη Φλωρεντία: Μοναχοί βρήκαν συνταγή του 19ου αιώνα για ποτό τύπου κόλα

Στο μοναστήρι του Αγίου Μάρκου στη Φλωρεντία βρέθηκε μια συνταγή, η οποία χρονολογείται περίπου στα μέσα του 19ου αιώνα, για ποτό που θα μπορούσε να αποτελεί πρόδρομο των σύγχρονων αναψυκτικών τύπου κόλα, ανακοίνωσαν σήμερα μοναχοί σε αυτήν την ιταλική πόλη.

Η ανακάλυψη έγινε στη διάρκεια εργασιών αρχειοθέτησης. Σύμφωνα με τον Δομινικανό μοναχό Μανουέλ Ρούσο, ένα ξεθωριασμένο έγγραφο αναφέρεται σε ένα τονωτικό ελιξίριο από φύλλα κόκας και ξηρούς καρπούς κόλα, που ήταν μάλιστα μεταξύ των πιο δημοφιλών της εποχής.

Η Coca-Cola δημιουργήθηκε το 1886 από τον αμερικανό φαρμακοποιό Τζον Στιθ Πέμπερτον, αρχικά ως αλκοολούχο ποτό με φύλλα κόκας και ξηρούς καρπούς κόλα. Αργότερα, ο Πέμπερτον αντικατέστησε το αλκοόλ με σιρόπι ζάχαρης, δημιουργώντας το αναψυκτικό που εξελίχθηκε στη σύγχρονη Coca-Cola.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ