Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Άρσος – Σε εξέλιξη οι τελικές επιχειρήσεις κατάσβεσης
| Πολίτης News

Έκπληξη στη Φλωρεντία: Μοναχοί βρήκαν συνταγή του 19ου αιώνα για ποτό τύπου κόλα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ένα ξεθωριασμένο έγγραφο αναφέρεται σε ένα τονωτικό ελιξίριο από φύλλα κόκας και ξηρούς καρπούς κόλα, που ήταν μάλιστα μεταξύ των πιο δημοφιλών της εποχής.

Στο μοναστήρι του Αγίου Μάρκου στη Φλωρεντία βρέθηκε μια συνταγή, η οποία χρονολογείται περίπου στα μέσα του 19ου αιώνα, για ποτό που θα μπορούσε να αποτελεί πρόδρομο των σύγχρονων αναψυκτικών τύπου κόλα, ανακοίνωσαν σήμερα μοναχοί σε αυτήν την ιταλική πόλη.

Η ανακάλυψη έγινε στη διάρκεια εργασιών αρχειοθέτησης. Σύμφωνα με τον Δομινικανό μοναχό Μανουέλ Ρούσο, ένα ξεθωριασμένο έγγραφο αναφέρεται σε ένα τονωτικό ελιξίριο από φύλλα κόκας και ξηρούς καρπούς κόλα, που ήταν μάλιστα μεταξύ των πιο δημοφιλών της εποχής.

Η Coca-Cola δημιουργήθηκε το 1886 από τον αμερικανό φαρμακοποιό Τζον Στιθ Πέμπερτον, αρχικά ως αλκοολούχο ποτό με φύλλα κόκας και ξηρούς καρπούς κόλα. Αργότερα, ο Πέμπερτον αντικατέστησε το αλκοόλ με σιρόπι ζάχαρης, δημιουργώντας το αναψυκτικό που εξελίχθηκε στη σύγχρονη Coca-Cola.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα