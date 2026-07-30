Νέα τουριστική "πύλη" για Λεμεσό

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού (ΕΤΑΠ) παρουσίασε τον νέο Ψηφιακό Οδηγό της Λεμεσού, μια πλήρως αναβαθμισμένη επίσημη τουριστική ιστοσελίδα, η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει το βασικό ψηφιακό εργαλείο ενημέρωσης και καθοδήγησης των επισκεπτών της πόλης και της ευρύτερης επαρχίας.

Η νέα πλατφόρμα συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται ένας επισκέπτης για να οργανώσει το ταξίδι του και να γνωρίσει τις εμπειρίες που προσφέρει η Λεμεσός. Περιλαμβάνει πληροφορίες για αξιοθέατα, παραλίες, χωριά, ξενοδοχεία και άλλες επιλογές διαμονής, θεματικές διαδρομές, υπαίθριες δραστηριότητες, οινοποιεία, γαστρονομικές εμπειρίες, καθώς και χρήσιμες ταξιδιωτικές πληροφορίες. Παράλληλα, μέσα από διαδραστικούς χάρτες και ημερολόγιο εκδηλώσεων, οι χρήστες μπορούν να εντοπίζουν εύκολα πολιτιστικές, αθλητικές, γαστρονομικές και άλλες διοργανώσεις που πραγματοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις νέες ψηφιακές δυνατότητες της ιστοσελίδας, με σημαντικότερη την ενσωμάτωση AI Chatbot, το οποίο λειτουργεί ως προσωπικός ψηφιακός ταξιδιωτικός βοηθός. Το εργαλείο παρέχει άμεση, εξατομικευμένη και πολυγλωσσική υποστήριξη, δίνοντας απαντήσεις σε πραγματικό χρόνο και προτείνοντας αξιοθέατα, διαδρομές πεζοπορίας και ποδηλασίας, δραστηριότητες, εκδηλώσεις και εμπειρίες ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του κάθε επισκέπτη. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες είναι δυνατή από κινητό τηλέφωνο, tablet ή ηλεκτρονικό υπολογιστή, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες συνήθειες των ταξιδιωτών, οι οποίοι πλέον χρησιμοποιούν κυρίως τις φορητές συσκευές τους για τον σχεδιασμό και την οργάνωση των διακοπών τους.

Στη νέα πλατφόρμα έχει επίσης ενσωματωθεί διαδραστική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της Λεμεσού, προσφέροντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν τα σημαντικότερα ιστορικά και πολιτιστικά σημεία της πόλης μέσα από μια σύγχρονη ψηφιακή εμπειρία.

Κατά τη διάρκεια της δημοσιογραφικής διάσκεψης, ο πρόεδρος της ΕΤΑΠ Λεμεσού, Ανδρέας Τσουλόφτας, ανέφερε ότι η ανάπτυξη της νέας ιστοσελίδας εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική για την καθιέρωση της Λεμεσού ως προορισμού 365 ημερών, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, όπως η παραθαλάσσια ταυτότητα, η πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά, η γαστρονομία, ο οινοτουρισμός, οι δραστηριότητες στη φύση και οι σύγχρονες υποδομές για επιχειρηματικό και συνεδριακό τουρισμό.

Παράλληλα, η ΕΤΑΠ συνεχίζει να υλοποιεί δράσεις για τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος της επαρχίας, μεταξύ των οποίων η ψηφιακή αναβίωση του αρχαιολογικού χώρου Κουρίου με τεχνολογίες τρισδιάστατης απεικόνισης και τεχνητής νοημοσύνης, η δημιουργία θεματικών σημείων φωτογράφισης στα κρασοχώρια, η παραγωγή νέου οπτικοακουστικού υλικού για την προώθηση του καταδυτικού τουρισμού, καθώς και η χαρτογράφηση και ανάδειξη μονοπατιών της φύσης. Παράλληλα, προωθούνται πρωτοβουλίες για τη στήριξη των κοινοτήτων που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, μέσα από δράσεις ανάδειξης της φυσικής και πολιτιστικής τους κληρονομιάς και ενίσχυσης της επισκεψιμότητάς τους.