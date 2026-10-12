«Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα μεμπτό»: Η Άννα Βίσση απαντά για τα δημοσιεύματα περί αδήλωτου ΦΠΑ - Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ οι συναυλίες της

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το iefimerida.gr, επικαλούμενο πληροφορίες για ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), στο μικροσκόπιο των ελληνικών φορολογικών Αρχών φέρονται να έχουν τεθεί τα οικονομικά στοιχεία από τις συναυλίες της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο, καθώς και από εμφανίσεις της στο εξωτερικό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ερευνάται ενδεχόμενη μη απόδοση ΦΠΑ ύψους περίπου 80.000 ευρώ από εταιρείες που είχαν αναλάβει την παραγωγή δύο συναυλιών στο Καλλιμάρμαρο.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε ελέγχους για τη μίνι ευρωπαϊκή περιοδεία της τραγουδίστριας, η οποία περιλάμβανε εμφανίσεις στο Ντίσελντορφ, τη Στουτγκάρδη, το Άμστερνταμ, το Παρίσι και τις Βρυξέλλες. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζονται ποσά ΦΠΑ ύψους περίπου 50.000 ευρώ, τα οποία φέρονται να μην έχουν δηλωθεί.

Στο πλαίσιο των ελέγχων, οι αρμόδιες υπηρεσίες φέρονται επίσης να εξετάζουν τιμολόγια και οικονομικά παραστατικά που εκδόθηκαν μέσω εταιρειών με έδρα την Κύπρο και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στα σχετικά δημοσιεύματα γίνεται αναφορά και στο όνομα του Νίκου Καρβέλα.

«Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα μεμπτό»

Από την πλευρά της τραγουδίστριας, πάντως, απορρίπτονται κατηγορηματικά οι αναφορές περί φορολογικών εκκρεμοτήτων.

Όπως μεταδόθηκε από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», το περιβάλλον της Άννας Βίσση διευκρινίζει ότι οι φορολογικοί έλεγχοι αποτελούν πάγια διαδικασία για τις μεγάλες συναυλιακές παραγωγές, ιδιαίτερα όταν διατίθεται μεγάλος αριθμός εισιτηρίων.

«Οι έλεγχοι αποτελούν πάγια διαδικασία για όλες τις μεγάλες συναυλίες, ειδικά με τόσο μεγάλο αριθμό εισιτηρίων. Το ίδιο έγινε και πέρυσι και πρόπερσι, με όλες τις υποχρεώσεις να έχουν καλυφθεί πλήρως. Η ίδια ακριβώς διαδικασία ακολουθείται και φέτος και αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες», αναφέρεται στην απάντηση.

Το περιβάλλον της τραγουδίστριας διαψεύδει επίσης τις αναφορές για εταιρείες στην Κύπρο και την Αγγλία με οφειλές ΦΠΑ.

«Όλα εξελίσσονται απολύτως ομαλά και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Δεν ισχύει κανένα από τα δημοσιεύματα περί εταιρειών στην Αγγλία και την Κύπρο με οφειλές ΦΠΑ», επισημαίνεται.

Καταλήγοντας, η πλευρά της Άννας Βίσση υπογραμμίζει ότι όλα τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία έχουν υποβληθεί κανονικά στις αρμόδιες Αρχές.

«Είμαστε απολύτως νόμιμοι και συνεπείς σε όλες μας τις υποχρεώσεις όλα αυτά τα χρόνια. Και φέτος, όπως και κάθε προηγούμενη χρονιά, έχουν κατατεθεί κανονικά όλα τα απαραίτητα παραστατικά, αποδείξεις και συμφωνητικά. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα μεμπτό».

Οι αναφορές για αδήλωτα ποσά παραμένουν, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, αντικείμενο ελέγχου, χωρίς να προκύπτει από τις πληροφορίες αυτές οριστική διαπίστωση φορολογικής παράβασης.