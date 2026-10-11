Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ οι δύο συναυλίες της Βίσση στο Καλλιμάρμαρο - Δεν δηλώθηκε ΦΠΑ 80.000 ευρώ, αδήλωτα και από περιοδείες στο εξωτερικό

Οι ελληνικές Αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά τις εταιρείες διοργάνωσης, τις φορολογικές δηλώσεις, τα τιμολόγια και την απόδοση ΦΠΑ, έπειτα από αντίστοιχους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν και στον Νίκο Καρβέλα.

Από τα έως τώρα ευρήματα από τους ελέγχους εντοπίστηκαν αδήλωτα ποσά από δύο συναυλίες της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο, αλλά και από περιοδείες της στο εξωτερικό.

Αναλυτικά τι έχει εντοπίσει η ΑΑΔΕ:

· Συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο: Σύμφωνα με πληροφορίες, ερευνάται η μη δήλωση ΦΠΑ ύψους περίπου 80.000 ευρώ από τις εταιρείες που είχαν αναλάβει τις συγκεκριμένες παραγωγές.

· Περιοδείες στο εξωτερικό: Στο μικροσκόπιο βρίσκεται η μίνι ευρωπαϊκή περιοδεία της τραγουδίστριας (σε πόλεις όπως το Ντίσελντορφ, η Στουτγκάρδη, το Άμστερνταμ, το Παρίσι και οι Βρυξέλλες), όπου εντοπίστηκε απόκρυψη ΦΠΑ ύψους 50.000 ευρώ.

· Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ «ξεσκονίζουν» παράλληλα τιμολόγια και οικονομικά παραστατικά που εκδόθηκαν μέσω εταιρειών με έδρα την Κύπρο και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Καρβέλας έδιωξε τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ

Την Παρασκευή, ελεγκτές της ΑΑΔΕ μετέβησαν στο σπίτι του Νίκου Καρβέλα για να του επιδώσουν έγγραφο για οικονομικές εκκρεμότητες τεσσάρων ετών, ύψους 850.000 ευρώ. Αυτό το ποσό, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, βρίσκεται στο μικροσκόπιο των φορολογικών αρχών, οι οποίες εξετάζουν εάν πρόκειται για εισοδήματα που δεν είχαν δηλωθεί τα προηγούμενα χρόνια. Το ερώτημα είναι από πού προέρχονται αυτά τα χρήματα, σε ποιες χρήσεις αντιστοιχούν και γιατί δεν δηλώθηκαν εγκαίρως, όπως μεταδόθηκε στο ρεπορτάζ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο συνθέτης φέρεται να φώναξε στους ελεγκτές, οι οποίοι έφυγαν τελικά χωρίς να επιδώσουν το έγγραφο.

Πηγή: iefimerida.gr