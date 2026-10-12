Στα 53.152 άτομα ο αριθμός των κρατικών υπαλλήλων τον Σεπτέμβριο

Η απασχόληση στη Δημόσια Υπηρεσία μειώθηκε κατά 1,2%, ενώ στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία και στις Δυνάμεις Ασφαλείας σημειώθηκε αύξηση 4,0% και 2,0% αντίστοιχα.

Στο σύνολο των κρατικών υπαλλήλων, αύξηση σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025 παρατηρείται μόνο στους Μόνιμους Υπαλλήλους (3,2%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στους Εργοδοτούμενους Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ) (-9,1%).

Στις επιμέρους κατηγορίες προσωπικού ανά Υπηρεσία, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρουσιάζεται στο Ωρομίσθιο Προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας (13,0%) και η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση στους EOX των Δυνάμεων Ασφαλείας (-97,7%). Σημειώνεται ότι η μεγάλη μείωση που παρατηρείται στους ΕΟΧ των Δυνάμεων Ασφαλείας (-97,7%) οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ολοκλήρωση και μη επέκταση συγκεκριμένων συμβάσεων ορισμένου χρόνου από τον Αύγουστο του 2025.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026 ο μέσος αριθμός των κρατικών υπαλλήλων αυξήθηκε κατά 0,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025