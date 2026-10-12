Ατελείωτο παιχνίδι, δημιουργία και αλληλεγγύη στην καρδιά της Λευκωσίας

Το Nicosia Kids Festival «Μια Αγκαλιά για τα Παιδιά» από την πρώτη κιόλας διοργάνωση «αγκαλιάστηκε» από μικρούς και μεγάλους. Περισσότεροι από 6.000 επισκέπτες έδωσαν το παρών τους στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού ΓΣΠ, στηρίζοντας έμπρακτα την πρωτοβουλία της Cyfield.

Με τη φιλοσοφία να παραμένει ίδια, κάθε παιδί να μπορεί να βρει κάτι που το ενδιαφέρει, να δοκιμάσει κάτι καινούργιο ή απλώς να απολαύσει μια ξέγνοιαστη ημέρα με την οικογένειά του, μαθαίνοντας συνάμα την αξία της αλληλεγγύης και της προσφοράς, το φεστιβάλ επιστρέφει φέτος ακόμα πιο ανανεωμένο.

Περισσότερες επιλογές για όλους

Η πλατεία του παλιού ΓΣΠ θα αποτελέσει μια ατελείωτη σκηνή δημιουργίας και χαράς. Η «Ανακυκλωσία», με τον Άλεξ Παναγή και την Κατερίνα Χριστοφίδου, θα ταξιδέψει τα παιδιά σε έναν κόσμο εμπνευσμένο από το «TRASH -Απόδραση από τη Σκουπιδόπολη», με ζωντανή μουσική, κούκλες και πρωτότυπα τραγούδια.

Το Creative Dance Studio θα παρουσιάσει flashmob με περισσότερους από 50 χορευτές, ενώ το Shiakallis Dance Studio θα παρουσιάσει ελληνικούς χορούς.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης το Θέατρο Μασκαρίνι, ο Mordan με διαδραστική μαγική παράσταση και το Θέατρο Σκιών με τον «Καραγκιόζη δάσκαλο». Η Χρυσή Ανδρέου θα παρουσιάσει τη θεατρική παράσταση «Η Σκουληκούλα και ο Γυμνοσάλιαγκας Γούτσου».

Η Εκπαιδευτική Γωνιά αποτελεί ακόμα ένα σημείο αναφοράς. Με την Engino Cyprus τα παιδιά θα κατασκευάσουν μοντέλα και θα γνωρίσουν τον προγραμματισμό, ενώ η SciSO θα τα μυήσει στον κόσμο της επιστήμης μέσα από διαδραστικά πειράματα. Το The Merry People Academy συμπληρώνει τις δράσεις με βιωματικά εργαστήρια και το Imagination Gaming Cyprus με επιτραπέζια παιχνίδια για όλες τις ηλικίες.

Η διασκέδαση, όμως, δεν σταματά εδώ. Face printing, μπαλονοκατασκευές και μασκότ από το Mikeymania, καθώς και ξυλοπόδαρος, θα προσφέρουν ακόμα περισσότερες ευκαιρίες για παιχνίδι και δημιουργία.

Την ίδια ώρα, οι χώροι ξεκούρασης και επιλογές street food θα βρίσκονται στη διάθεση των οικογενειών, με DJ και live link από ραδιοσταθμό να κρατούν αμείωτο τον ρυθμό.

Στηρίζοντας όσους έχουν ανάγκη

Η κοινωνική διάσταση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του φεστιβάλ. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για το έργο μη κερδοσκοπικών οργανισμών και παράλληλα να τους στηρίξουν.

Συγκεκριμένα, οι Hope For Children, Sophia For Children, Ένα Όνειρο Μια Ευχή, Ίδρυμα Αλκίνοος Αρτεμίου, Μικροί Ήρωες, Αγκαλιά Ελπίδας, Ελπίδα Ίδρυμα, Μικροί Εθελοντές, Παγκύπριος Σύνδεσμος Ανάδοχης Οικογένειας «Φωλιά Αγάπης», Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, Σύνδεσμος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ), Παγκύπριος Σύνδεσμος Σπανίων Γενετικών Παθήσεων «Μοναδικά Χαμόγελα», Αγκαλιάζω με Αγάπη, Παιδική Στέγη της Λευκωσίας και Πυξίδα Αγάπης, με τα περίπτερά τους θα «μυήσουν» μικρούς και μεγάλους στη δράση τους, δίνοντας τους τη δυνατότητα να τους στηρίζουν εάν το επιθυμούν αγοράζοντας τα προϊόντα τους.

Τα περίπτερα των οργανισμών θα αποτελέσουν έναν χώρο ενημέρωσης αλλά και έμπρακτης στήριξης, καθώς θα διατίθενται προϊόντα προς πώληση και τα έσοδα θα ενισχύουν απευθείας τις δράσεις τους. Nα σημειωθεί ότι θα συμμετέχουν επίσης οι οργανισμοί: Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (ΕΑΣ) και Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας (ΚΟΚ).

Με αυτό τον τρόπο, το φεστιβάλ αποδεικνύει ότι η διασκέδαση και η αλληλεγγύη μπορούν να συνυπάρξουν, δημιουργώντας μια εμπειρία με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Η είσοδος στο φεστιβάλ είναι ελεύθερη και όλες οι παιδικές δραστηριότητες προσφέρονται δωρεάν.

Το μόνο που χρειάζεται είναι διάθεση για παιχνίδι.

Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ: www.nicosiakidsfestival.com