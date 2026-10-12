Επτά ανήλικοι εντοπίστηκαν από την Αστυνομία να οδηγούν τα αυτοκίνητα των γονέων τους στην περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς, μέσα σε διάστημα μόλις δέκα ημερών, προκαλώντας προβληματισμό για το φαινόμενο της οδήγησης από παιδιά που δεν έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία και δεν διαθέτουν άδεια οδήγησης.
Επτά ανήλικοι εντοπίστηκαν να οδηγούν τα αυτοκίνητα των γονέων τους στην Πόλη Χρυσοχούς
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου, Μιχάλη Νικολάου, οι επτά ανήλικοι εντοπίστηκαν πίσω από το τιμόνι κατά την προσέλευσή τους στα σχολεία όπου φοιτούν. Τα περιστατικά καταγράφηκαν τις τελευταίες δέκα ημέρες και αφορούν παιδιά που χρησιμοποιούσαν οχήματα των γονέων τους.
Όπως ανέφερε ο κ. Νικολάου, οι υποθέσεις εξετάζονται και τυγχάνουν διαχείρισης ως περιστατικά που αφορούν ανηλίκους. Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνονται καταθέσεις για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες τα παιδιά βρέθηκαν να οδηγούν, χωρίς ωστόσο να τίθεται θέμα ποινικής δίωξης των ίδιων των ανηλίκων.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Αστυνομίας, και στις επτά περιπτώσεις οι γονείς υποστήριξαν πως τα παιδιά τους πήραν και οδήγησαν τα οχήματα χωρίς τη δική τους συγκατάθεση. Την ίδια ώρα, η Αστυνομία προγραμματίζει νέες συντονισμένες επιχειρήσεις μέσα στις επόμενες ημέρες, με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση παρόμοιων περιστατικών.
Οι έλεγχοι αναμένεται να ενταθούν, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την αποτροπή της οδήγησης από ανηλίκους και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Τα περιστατικά στην Πόλη Χρυσοχούς αναδεικνύουν, παράλληλα, τη σημασία της ενημέρωσης και της ευθύνης των γονέων σε ό,τι αφορά την πρόσβαση των παιδιών στα οικογενειακά οχήματα, καθώς η οδήγηση χωρίς την απαιτούμενη άδεια εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους τόσο για τους ίδιους τους ανηλίκους όσο και για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.
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