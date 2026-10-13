Μυρίζουν τα ποτήρια σας ακόμη και μετά το πλύσιμο; Το απλό κόλπο που κάνει τη διαφορά και στοιχίζει λιγότερο από 2 ευρώ!

Τι θα χρειαστείτε

• Μισό φλιτζάνι λευκό ξίδι

• Ένα λίτρο χλιαρό νερό

• Ένα καθαρό πανί

Πώς θα το κάνετε

1. Γεμίστε μια λεκάνη με το χλιαρό νερό και προσθέστε το λευκό ξίδι.

2. Τοποθετήστε μέσα τα ποτήρια και αφήστε τα για περίπου 10 λεπτά.

3. Πλύνετέ τα με λίγο υγρό πιάτων και ξεπλύνετέ τα πολύ καλά με καθαρό νερό.

4. Αφήστε τα να στεγνώσουν εντελώς σε καθαρή σχάρα, προτού τα τοποθετήσετε στο ντουλάπι.

Το μυστικό για να μη μυρίζουν ξανά

Το λευκό ξίδι μπορεί να βοηθήσει στην απομάκρυνση ορισμένων υπολειμμάτων και οσμών, όμως εξίσου σημαντικό είναι το σωστό στέγνωμα. Όταν τα ποτήρια αποθηκεύονται ενώ είναι ακόμη υγρά, ιδιαίτερα σε κλειστά ντουλάπια, μπορεί να αναπτύξουν δυσάρεστη μυρωδιά.

Φροντίστε, λοιπόν, να στεγνώνουν πλήρως πριν τα αποθηκεύσετε και να καθαρίζετε τακτικά τη σχάρα στεγνώματος. Αποφύγετε τη χρήση ξιδιού σε ποτήρια με ευαίσθητες μεταλλικές ή διακοσμητικές λεπτομέρειες και μην το αναμειγνύετε ποτέ με χλωρίνη.