Στα 180 εκατ. δολάρια οδεύει ο Βαν Γκογκ: Ουρές στο Χονγκ Κονγκ για πίνακα που έμεινε 60 χρόνια μακριά από το κοινό

Η δημοπρασία στις 18 Νοεμβρίου θα αποτελέσει ένα τεστ για τη δύναμη της αγοράς υψηλής τέχνης, στην οποία οι συλλέκτες συνεχίζουν να ανταγωνίζονται για την απόκτηση σπάνιων έργων-τρόπαιων, χωρίς να πτοούνται από την ευρύτερη οικονομική αβεβαιότητα.

Οι «Ανθισμένες Καστανιές», έργο, το οποίο φιλοτέχνησε ο Βαν Γκογκ τον Μάιο του 1890, είναι ένα από τα πιο σημαντικά που δημιούργησε ο Ολλανδός καλλιτέχνης τις τελευταίες ημέρες της ζωής του στο γαλλικό χωριό Οβέρ-σιρ-Ουάζ, όπου άφησε την τελευταία του πνοή περίπου δύο μήνες αργότερα σε ηλικία 37 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ