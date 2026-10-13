Εκατοντάδες άνθρωποι σχηματίζουν σήμερα στο Χονγκ Κονγκ ουρές για να δουν πίνακα του Βίνσεντ Βαν Γκογκ που δεν έχει εκτεθεί στο κοινό για πάνω από έξι δεκαετίες, ενόψει δημοπρασίας του από τον οίκο Sotheby's στη Νέα Υόρκη, όπου αναμένεται να πωληθεί έναντι περίπου 180 εκατομμυρίων δολαρίων.
Στα 180 εκατ. δολάρια οδεύει ο Βαν Γκογκ: Ουρές στο Χονγκ Κονγκ για πίνακα που έμεινε 60 χρόνια μακριά από το κοινό
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται το έργο «Ανθισμένες Καστανιές» του Βίνσεντ Βαν Γκογκ, το οποίο θα δημοπρατηθεί στις 18 Νοεμβρίου στη Νέα Υόρκη, με την αξία του να εκτιμάται στα 180 εκατομμύρια δολάρια. Εκατοντάδες άνθρωποι σπεύδουν στο Χονγκ Κονγκ για να το θαυμάσουν, καθώς δεν έχει παρουσιαστεί στο κοινό για περισσότερες από έξι δεκαετίες.
Η δημοπρασία στις 18 Νοεμβρίου θα αποτελέσει ένα τεστ για τη δύναμη της αγοράς υψηλής τέχνης, στην οποία οι συλλέκτες συνεχίζουν να ανταγωνίζονται για την απόκτηση σπάνιων έργων-τρόπαιων, χωρίς να πτοούνται από την ευρύτερη οικονομική αβεβαιότητα.
Οι «Ανθισμένες Καστανιές», έργο, το οποίο φιλοτέχνησε ο Βαν Γκογκ τον Μάιο του 1890, είναι ένα από τα πιο σημαντικά που δημιούργησε ο Ολλανδός καλλιτέχνης τις τελευταίες ημέρες της ζωής του στο γαλλικό χωριό Οβέρ-σιρ-Ουάζ, όπου άφησε την τελευταία του πνοή περίπου δύο μήνες αργότερα σε ηλικία 37 ετών.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.