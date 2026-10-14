Ρήξη στον στενό κύκλο της Ντόλι Πάρτον μετά τον θάνατό της - Η δικαστική μάχη για τα περιοριστικά μέτρα

Σε ένορκη δήλωσή του, που κατατέθηκε την Τρίτη, ο Σίβερ υποστήριξε ότι τα μηνύματα τα οποία επικαλείται ο Νόζελ προέρχονταν από ιδιωτική συνομιλία μεταξύ δύο στενών φίλων, οι οποίοι ήταν αναστατωμένοι και συζητούσαν τρόπους αντιμετώπισης της κατάστασης. Όπως ανέφερε, δεν απείλησε ποτέ με βία επιχειρήσεις της Πάρτον, συνεργάτες της ή εργαζομένους τους.

Η δικαστική διαμάχη αποκαλύπτει τη σοβαρή ρήξη που εκδηλώθηκε στον στενό κύκλο της θρυλικής τραγουδίστριας μετά τον θάνατό της, στις 25 Αυγούστου. Ο Σίβερ και ο Νόζελ βρέθηκαν σε αντίπαλα στρατόπεδα, με τον πρώτο να υποστηρίζει ότι ο μάνατζερ όχι μόνο δεν είχε εκφράσει ανησυχία για τα επίμαχα μηνύματα όταν τα έλαβε, αλλά είχε συμφωνήσει με ορισμένα από αυτά ή είχε αντιδράσει θετικά.

Σύμφωνα με τον Σίβερ, ο Νόζελ τον είχε ενθαρρύνει να προβάλλει δημόσια τη στρατιωτική και οπλική διάσταση της εταιρείας ασφαλείας του, Squadron Augmented Protection Services (SAPS), ως τρόπο προώθησης των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων. Ο ίδιος θεωρεί αντιφατικό το γεγονός ότι στη συνέχεια τα συγκεκριμένα στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν ως ένδειξη ότι θα μπορούσε να καταφύγει σε επικίνδυνες πράξεις.

Η εταιρεία She's Alive, η οποία ιδρύθηκε από τον Νόζελ για τη διαχείριση και προστασία της κληρονομιάς της Πάρτον, διέκοψε τη συνεργασία της με τον Σίβερ και την SAPS στις αρχές Σεπτεμβρίου. Την επόμενη εβδομάδα προσέφυγε στο δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι η συμπεριφορά του προκαλούσε φόβο και καθιστούσε αδύνατη τη συνέχιση της συνεργασίας.

Εγκρίνοντας το προσωρινό περιοριστικό διάταγμα, η δικαστής Ι'Ασία Μάιλς επικαλέστηκε τους ισχυρισμούς για πρόσβαση του Σίβερ σε όπλα, την εμπειρία του στη χρήση βίας και την πρόθεσή του να προβεί σε αντίποινα.

Ο Σίβερ ανέφερε ότι αιφνιδιάστηκε από την απόφαση, η οποία εκδόθηκε ενώ εργαζόταν στην Αϊτή στο πλαίσιο σύμβασης για υπηρεσίες ασφαλείας. Το διάταγμα απαγορεύει στον ίδιο και στην εταιρεία του να εισέρχονται σε χώρους της She's Alive, να επικοινωνούν με εργαζομένους και επιχειρηματικούς συνεργάτες της ή να βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από αυτούς. Παράλληλα, απαγορεύει ενέργειες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις επιχειρηματικές σχέσεις της εταιρείας.

Στην απάντησή του, ο Σίβερ υποστήριξε ότι οι περιορισμοί είναι υπερβολικά ευρείς, δεδομένης της έκτασης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Πάρτον, και ότι πρακτικά αποκλείουν από την πρόσβασή του μεγάλο μέρος του Νάσβιλ, ακόμη και συγγενικά του πρόσωπα.

Μεταξύ των μηνυμάτων που προσκόμισε η She's Alive περιλαμβάνεται ένα της 1ης Σεπτεμβρίου, στο οποίο ο Σίβερ αναφερόταν στην πρόθεσή του να δημιουργήσει podcast με στόχο, όπως έγραψε, να πλήξει τις συνεργασίες της Πάρτον με εμπορικά σήματα και να καταγγείλει παραβιάσεις που, κατά τον ίδιο, είχαν γίνει εις βάρος του. Ο Σίβερ παραδέχθηκε ότι τα μηνύματά του περιείχαν χυδαίες εκφράσεις, επιμένοντας ωστόσο ότι ο θυμός του αφορούσε οφειλές άνω των 250.000 δολαρίων προς την εταιρεία του για υπηρεσίες που είχαν ήδη παρασχεθεί στην Herschend Family Entertainment.

Η συγκεκριμένη εταιρεία διαχειρίζεται το θεματικό πάρκο Dollywood της Πάρτον, καθώς και το ξενοδοχείο Songteller, το οποίο άνοιξε μετά τον θάνατό της. Ο Σίβερ διέψευσε επίσης τους ισχυρισμούς ότι απείλησε ή εκφόβισε εργαζομένους της Herschend Family Entertainment.

Ως μέρος της υπεράσπισής του, κατέθεσε επιστολή του 2024, στην οποία η Πάρτον επαινούσε τον ίδιο και την εταιρεία του. Όπως αναφέρεται, η τραγουδίστρια είχε επιλέξει προσωπικά τον ανιψιό της για να ανακοινώσει τον θάνατό της, όταν εκείνη θα κατέληγε από καρκίνο.

Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί σε ακρόαση ενώπιον της Μάιλς στις 20 Οκτωβρίου, όπου οι δύο πλευρές θα παρουσιάσουν τις θέσεις τους.

Η Ντόλι Πάρτον υπήρξε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες μορφές της κάντρι μουσικής, με σημαντικό φιλανθρωπικό έργο και ευρεία πολιτιστική επιρροή. Έγραψε εκατοντάδες τραγούδια, μεταξύ των οποίων τα «Jolene», «Coat of Many Colors» και «I Will Always Love You», ενώ οι πωλήσεις της μουσικής της ξεπέρασαν τα 100 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και οι διαδικτυακές ακροάσεις της το ένα δισεκατομμύριο.